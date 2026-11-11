¿Lateral derecho o defensa central? Un medio influyente señala la posición ideal para Husanov

Uno de los principales medios deportivos ingleses, el Manchester Evening News, ha publicado un artículo analítico especial sobre Abduqodir Husanov, el defensa del Manchester City, sobre su futuro en el campo y su posición más adecuada. El diario destaca que el entrenador de los «Citizens», Enzo Maresca, confía plenamente en el jugador uzbeko, pero que es hora de explotar su potencial en una posición específica en lugar de depender de su polivalencia.

Dificultades en la banda y confianza absoluta en el centro

Abduqodir HusanovGracias a su polivalencia, el Manchester City decidió no fichar a un nuevo lateral derecho en el último mercado de verano. La directiva lo consideró una figura capaz de cubrir el puesto de Matheus Nunes cuando fuera necesario. Además, el uso por parte de Maresca de una táctica con tres centrales en la salida de balón también abrió oportunidades para Husanov en la banda derecha.

Sin embargo, la práctica demuestra que las mayores fortalezas de Husanov se manifiestan plenamente en el centro. En los partidos jugados en la banda, el defensa uzbeko tuvo dificultades para sumarse al ataque y manejar el balón en campo contrario, mientras que se mostró totalmente libre y seguro al pasar al centro. Su reubicación de la banda al eje en la segunda parte contra el Nottingham Forest estabilizó de inmediato la defensa del City.

Criterio / Situación Lateral derecho Defensa central (recomendación del medio) Libertad de movimiento Limitaciones en el apoyo ofensivo y en la distribución Dominio total en duelos, velocidad y recuperación de balón Principales competidores Matheus Nunes Rúben Dias, Marc Guéhi Punto débil Incomodidad bajo presión en campo rival Capacidad para detener contraataques rivales a alta velocidad Estadísticas de la temporada actual En todas las competiciones 14 partidos Considerado como la opción más prometedora para el once inicial

«Hasta ahora, la pareja central titular era Marc Guéhi y Rúben Dias. Sin embargo, en 3 de los últimos 4 partidos en los que coincidieron, uno de los dos fue sustituido al descanso; a ambos les falta velocidad. Husanov es mucho más rápido y representa una opción fiable para el futuro». — Manchester Evening News

El camino claro para Maresca: Husanov debe jugar en el centro

Según la conclusión de los autores, aunque la potencia física y la adaptabilidad táctica de Husanov son útiles para la banda, probarlo como defensa central aportaría mucho más al Manchester City. Ante la lentitud de Dias y Guéhi, la capacidad de reacción del jugador de 22 años y su determinación en los choques podrían resolver el problema principal de la defensa.

Con 14 partidos disputados en todas las competiciones esta temporada, Husanov se ha adaptado perfectamente a la intensidad de la Premier League. Ahora solo queda que Enzo Maresca lo consolide como el defensa central titular e indiscutible del equipo.

¿Crees que Abduqodir Husanov puede enviar al banquillo a Rúben Dias y Marc Guéhi para convertirse en el defensa central titular del Manchester City, o es mejor que juegue en la banda? ¡Deja tu opinión en los comentarios!