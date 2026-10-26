En la octava jornada de la Premier League, Manchester Citysufrió su primera derrota tras una racha de siete victorias consecutivas, perdiendo 1-2 como visitante ante el Aston Villa. A pesar de este resultado, los «Citizens» mantienen el liderato en la tabla gracias a la diferencia de goles, aunque el Arsenal los ha alcanzado en puntos.

Tras la derrota, la atención de los medios de fútbol mundiales y de los centros de estadística más prestigiosos se centró en el defensa de la selección nacional de Uzbekistán y del Manchester City, Abdukodir Khusanov — fue reconocido como el mejor jugador de su equipo a pesar del resultado.

Los centros de análisis están asombrados: Khusanov fue mejor valorado que Haaland y Doku

A pesar de la derrota, los principales portales de estadística internacionales otorgaron notas muy altas al desempeño del joven defensa:

WhoScored (8,0): Los expertos del portal nombraron a Abdukodir como el mejor jugador del encuentro. Obtuvo la puntuación más alta en la plantilla del City, superando a Jérémy Doku (7,8) y Erling Haaland (7,6);

Sofascore (7,4): En esta plataforma, el desempeño del defensa uzbeko también fue registrado como el mejor entre los jugadores del Manchester City;

Flashscore (8,0): El servicio valoró las acciones seguras de Khusanov con un 8,0, situándolo solo ligeramente por detrás de Jérémy Doku (8,1).

El giro táctico en el descanso y el error de Maresca

Durante el encuentro, las decisiones del entrenador Enzo Maresca provocaron intensos debates entre los especialistas:

Regreso al centro tras jugar en la banda: En la primera parte, Khusanov actuó en el lateral derecho de la defensa, mostrándose activo no solo en labores defensivas, sino también sumándose al ataque. Sin embargo, tras el descanso, el entrenador se vio obligado a devolverlo a su posición natural, la defensa central, para cerrar los espacios;

Los errores de Marc Guéhi: Los expertos señalan como causa de la derrota del Manchester City el error del entrenador en la elección de la alineación, destacando que los recientes errores graves del defensa central Marc Guéhi han derivado en goles en contra;

La exigencia de los aficionados y los portales: Global Football Vibes Los analistas del portal lanzaron una demanda contundente: «¡Enzo Maresca, deja de experimentar con Abdukodir Khusanov como lateral derecho!». Miles de aficionados en redes sociales también piden confiar el centro de la defensa definitivamente a la pareja formada por Abdukodir Khusanov y Josko Gvardiol.

Resultados finales del partido