En Aktau, Kazajistán, un adolescente de 14 años fue ingresado en el hospital en estado grave tras lesionarse mientras jugaba en su casa. Un golpe en el abdomen provocó la ruptura de un quiste hidatídico en su hígado, derivando en una peritonitis, informó el medio Lada.kz.

Se informó que, durante un juego en casa, el niño recibió un golpe en la parte superior derecha del abdomen. Después de esto, comenzó a sentir dolor abdominal y vomitó dos veces. El adolescente también presentó un fuerte picor en la piel.

Según la administración del hospital pediátrico multidisciplinario regional, el niño fue trasladado en ambulancia. La tomografía computarizada abdominal reveló un quiste grande en los segmentos VII-VIII del hígado con la membrana quitinosa rota. El paciente fue hospitalizado de urgencia y preparado para la cirugía.

Durante la operación, los cirujanos confirmaron la ruptura del quiste hidatídico y la consiguiente peritonitis, una inflamación del peritoneo. Mediante laparoscopia, se extrajo el líquido del quiste y su membrana quitinosa, se trató la cavidad restante y se colocaron drenajes.

La operación fue exitosa. Posteriormente, el adolescente fue trasladado a la unidad de anestesiología, reanimación y cuidados intensivos.

Al 29 de noviembre, el niño sigue recibiendo tratamiento en cuidados intensivos. Aunque su estado postoperatorio se considera grave, se mantiene estable. Está consciente y recibiendo los cuidados necesarios.