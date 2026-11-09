El club más exitoso del fútbol inglés en la última década, «Manchester City» se enfrenta a una nueva y más peligrosa ola de escándalos financieros.

Anteriormente, una comisión independiente de la Premier League declaró a los «Citizens» culpables de 114 infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018. Mientras el club prepara su apelación oficial contra esta decisión, otros clubes de la Premier League exigen que se inicien nuevas investigaciones contra el equipo.

¿Por qué los clubes sospechan del periodo posterior a 2018?

Según el prestigioso medio británico The Independent los participantes del campeonato inglés no creen en absoluto que la política financiera del City se haya detenido repentinamente:

«No puede detenerse de un día para otro»: Los rivales de la Premier League, considerando que el «Manchester City» ha violado sistemática y deliberadamente las normas financieras durante casi una década, dudan seriamente de que estas prácticas hayan desaparecido instantáneamente tras el inicio de las investigaciones oficiales en 2018;

Exigencia de una auditoría a gran escala: Cada vez más clubes exigen a la dirección de la liga que amplíe el alcance de la investigación para incluir una auditoría independiente de los informes y acuerdos de transferencia del City desde 2018 hasta la actualidad.

Cifras y éxitos: El periodo de las victorias más brillantes

El periodo posterior a 2018, bajo sospecha, coincide precisamente con los años en los que el club, bajo la dirección de Pep Guardiola, estableció una hegemonía absoluta en el fútbol inglés y europeo:

Temporada / Periodo Logros Importancia histórica 2017/18 — 2023/24 6 títulos de Premier League en 7 temporadas Dominio y récords sin precedentes en la historia de Inglaterra Temporada 2022/2023 Victoria en Champions y triplete histórico Primer trofeo de la Champions League, Premier League y FA Cup Situación actual A la espera de apelación por 114 cargos Posibilidad de nuevos cargos adicionales

¿Qué consecuencias le esperan al City?

Si, bajo la presión de los clubes de la Premier League, se presentan nuevos cargos por el periodo posterior a 2018, este caso podría convertirse en el proceso judicial más grande en la historia del deporte mundial.

Según las conclusiones actuales de la comisión independiente, el club se enfrenta a sanciones sin precedentes, que van desde fuertes multas hasta la deducción de puntos e incluso la expulsión de la Premier League. Una nueva fase de investigación cuestionaría inevitablemente la legitimidad de los numerosos trofeos ganados en la era Guardiola.