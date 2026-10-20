Hansi Flick revela los puntos fuertes del rival antes del superclásico contra el PSG

En el marco de la 3ª jornada de la fase de liga de la Champions League, este martes por la noche, 20 de octubre de 2026, dos gigantes del continente — Paris Saint-Germain y el club catalán del FC Barcelona se enfrentarán en un duelo intenso en París.

Antes de este choque central, el entrenador del Hansi-Dieter Flick expresó su opinión sobre el estilo de juego de los franceses, sus ventajas tácticas y el talento de su homólogo Luis Enrique. La prestigiosa publicación Yahoo publicó los elogios del técnico alemán hacia su rival.

«Un juego fantástico y un sistema flexible»: el reconocimiento de Flick

Hansi Flick destacó la reciente evolución del PSG, señalando que los parisinos despliegan un fútbol moderno:

El talento de Enrique: «El equipo dirigido por Luis Enrique está jugando un fútbol realmente fantástico. Puedo decir sin dudar que es uno de los mejores entrenadores del mundo hoy en día;

Ritmo alto y presión: Me gusta mucho su ritmo alto en el campo, su presión agresiva, la libertad con la que los jugadores intercambian posiciones y la flexibilidad del sistema general;

Alto nivel: A este nivel de excelencia, están rindiendo de forma perfecta. Enrique ha hecho un trabajo fantástico en este equipo», subrayó Flick.

Antes del choque: 100% de resultados y espíritu de revancha

Este encuentro es crucial no solo por la táctica, sino también por el liderato en la tabla:

Un balance perfecto: Ambos equipos han comenzado perfectamente la temporada de Champions League, sumando 6 puntos en las dos primeras jornadas y liderando la clasificación;

El pasado: El último enfrentamiento oficial entre ambos clubes tuvo lugar en enero de 2025 en España. En aquel dramático partido, el club francés ganó 2-1 a domicilio;

El examen en París: Este partido será la prueba más seria para el FC Barcelona, tanto para tomarse la revancha como para continuar su racha de 11 victorias consecutivas.

Se espera que este duelo, que tendrá lugar en el estadio Parque de los Príncipes de París, sea el evento más interesante y mediático de la 3ª jornada de la Champions.