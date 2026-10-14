¿Cómo evaluó Flick la victoria 4-1 del Barcelona en Estambul?

·5·Deportes
¿Cómo evaluó Flick la victoria 4-1 del Barcelona en Estambul?

En el marco de la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, el club catalán Barcelona visitó el ardiente estadio de Estambul para enfrentarse al Galatasaray y logró una contundente victoria por 4-1 . Tras el encuentro, el entrenador de los «azulgranas», Hansi Flick , concedió una entrevista al prestigioso medio español AS para compartir sus impresiones sobre el difícil encuentro.

El técnico alemán, reconociendo el carácter luchador de su equipo, señaló abiertamente la necesidad de trabajar en ciertas carencias y en la toma de decisiones en ataque.

Hansi Flick: «Ganar en este ambiente siempre es complejo»

El estratega del Barcelona señaló que el duelo en Estambul se desarrolló bajo la presión e intensidad esperadas:

  • Remontada con carácter: «Jugamos bien, pero no fue nada fácil. El rival tuvo una buena oportunidad y la aprovechó para adelantarse en el marcador. Sin embargo, nuestro equipo respondió dignamente y recuperó el control del juego», afirmó Flick;

  • Problemas en ataque: A pesar de la victoria, el entrenador mencionó los aspectos a mejorar: «En la Champions League, cada partido es extremadamente difícil. A veces cometimos errores en la toma de decisiones finales en la zona de ataque»;

  • Superar la presión: Flick destacó que, a pesar del complicado ambiente creado por la afición del Galatasaray, los catalanes lograron sumar 3 puntos cruciales.

Cómo fue el partido: del 0-1 al 4-1

Aunque el choque en Turquía comenzó con gran actividad de los locales, el Barcelona dominó el juego por completo:

  • El gol de los locales: En el minuto 28, Aleksey Batrakov abrió el marcador para el Galatasaray, haciendo vibrar al estadio;

  • La respuesta de los catalanes: Tras el gol encajado, el Barcelona tomó la iniciativa y marcó cuatro goles consecutivos en la portería rival;

  • Goleadores: João Cancelo, Fermín López, Anthony Gordon y Karim Adeyemi fueron los autores de los goles de la victoria.

Esta gran victoria a domicilio permitió al Barcelona consolidar su posición en la tabla de la Champions League y demostrar su fuerza como candidato al título.

BarcelonaGalatasarayUEFA Champions LeagueHansi FlickFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Noche intensa en la Champions League: lluvia de goles en la 2ª jornadaNoche intensa en la Champions League: lluvia de goles en la 2ª jornadaHoy 06:33El Galatasaray cae goleado ante el BarcelonaEl Galatasaray cae goleado ante el BarcelonaHoy 05:55«¿Era necesario volar 30.000 kilómetros?» — La dura declaración del técnico de los catalanes«¿Era necesario volar 30.000 kilómetros?» — La dura declaración del técnico de los catalanes10 octubre 12:27Flick anuncia la convocatoria contra el Sevilla: ¿Szczęsny, Pedri, Yamal y quién más?Flick anuncia la convocatoria contra el Sevilla: ¿Szczęsny, Pedri, Yamal y quién más?19 septiembre 18:10¿Está Flick enfadado? ¿A quién criticó el entrenador tras el thriller de 9 goles?¿Está Flick enfadado? ¿A quién criticó el entrenador tras el thriller de 9 goles?17 septiembre 11:46«¡Se acabó el silencio!»: El FC Barcelona anuncia su elección para el Balón de Oro«¡Se acabó el silencio!»: El FC Barcelona anuncia su elección para el Balón de Oro12 septiembre 06:36
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov