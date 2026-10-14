¿Cómo evaluó Flick la victoria 4-1 del Barcelona en Estambul?

En el marco de la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, el club catalán Barcelona visitó el ardiente estadio de Estambul para enfrentarse al Galatasaray y logró una contundente victoria por 4-1 . Tras el encuentro, el entrenador de los «azulgranas», Hansi Flick , concedió una entrevista al prestigioso medio español AS para compartir sus impresiones sobre el difícil encuentro.

El técnico alemán, reconociendo el carácter luchador de su equipo, señaló abiertamente la necesidad de trabajar en ciertas carencias y en la toma de decisiones en ataque.

Hansi Flick: «Ganar en este ambiente siempre es complejo»

El estratega del Barcelona señaló que el duelo en Estambul se desarrolló bajo la presión e intensidad esperadas:

Remontada con carácter: «Jugamos bien, pero no fue nada fácil. El rival tuvo una buena oportunidad y la aprovechó para adelantarse en el marcador. Sin embargo, nuestro equipo respondió dignamente y recuperó el control del juego», afirmó Flick;

Problemas en ataque: A pesar de la victoria, el entrenador mencionó los aspectos a mejorar: «En la Champions League, cada partido es extremadamente difícil. A veces cometimos errores en la toma de decisiones finales en la zona de ataque»;

Superar la presión: Flick destacó que, a pesar del complicado ambiente creado por la afición del Galatasaray, los catalanes lograron sumar 3 puntos cruciales.

Cómo fue el partido: del 0-1 al 4-1

Aunque el choque en Turquía comenzó con gran actividad de los locales, el Barcelona dominó el juego por completo:

El gol de los locales: En el minuto 28, Aleksey Batrakov abrió el marcador para el Galatasaray, haciendo vibrar al estadio;

La respuesta de los catalanes: Tras el gol encajado, el Barcelona tomó la iniciativa y marcó cuatro goles consecutivos en la portería rival;

Goleadores: João Cancelo, Fermín López, Anthony Gordon y Karim Adeyemi fueron los autores de los goles de la victoria.

Esta gran victoria a domicilio permitió al Barcelona consolidar su posición en la tabla de la Champions League y demostrar su fuerza como candidato al título.