Flick y Deco trabajan en un nuevo fichaje: ¿A quién traerá el Barcelona en invierno?

Líder indiscutible de La Liga, el FC Barcelona podría reforzar su plantilla en el mercado de invierno. El entrenador del equipo, Hansi Flick no descartó la posibilidad de fichar a un nuevo defensa central en enero y confirmó que mantiene conversaciones activas con la directiva del club al respecto.

El técnico alemán subrayó que fortalecer constantemente la plantilla es parte de la filosofía del club, añadiendo que si surge una oportunidad favorable, el club está listo para realizar un nuevo fichaje.

«Hablamos cada día con Deco y Bojan»: la declaración de Flick

Los catalanes revelaron sus planes de mercado en una rueda de prensa:

Búsqueda constante: «Ya lo había dicho antes de que cerrara el mercado: siempre buscamos oportunidades para mejorar el equipo. Estaremos atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos», declaró Flick;

Colaboración con la directiva: «Aún faltan unas semanas para que abra el mercado de invierno. Cada día discutimos diversos temas sobre la plantilla con el director deportivo Deco, Bojan Krkic y el cuerpo técnico. Si surge la oportunidad de incorporar a un nuevo jugador, sin duda la aprovecharemos», señaló el entrenador.

Liderazgo en La Liga y el próximo reto ante el Alavés

Los catalanes siguen mostrando un juego muy estable y productivo en el campeonato nacional:

Líder en la tabla: Los pupilos de Hansi Flick suman actualmente 27 puntos y se mantienen como líderes en solitario de la clasificación de La Liga;

Próximo partido: El 31 de octubre, en el marco de la jornada 11 del campeonato español, el FC Barcelona recibe al Alavés.

Para aliviar la carga en la línea defensiva y mantener la ventaja en la carrera por el título, Flick y la secretaría técnica del club han marcado como prioridad la llegada de un defensa central de calidad para el invierno.