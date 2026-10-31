¿A quién quiere Flick? Revelados los principales objetivos de fichajes del Barcelona en enero

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¿A quién quiere Flick? Revelados los principales objetivos de fichajes del Barcelona en enero

El FC Barcelona, líder sólido de La Liga, ha definido sus prioridades antes de la ventana de transferencias de invierno. El gigante catalán busca remodelar seriamente su línea defensiva para seguir compitiendo con éxito por el título y en las competiciones europeas.

La tarea principal para la directiva y el cuerpo técnico en enero es incorporar a un defensa central experimentado que pueda fortalecer la retaguardia.

La verdad sobre la defensa lateral y el fichaje de Pedro Porro

Además de la defensa central, los «azulgranas» también están considerando opciones para renovar sus posiciones de laterales:

  • El fichaje soñado: Según fuentes, la directiva del FC Barcelona desea fervientemente fichar al lateral del Tottenham de Londres, Pedro Porropara el equipo;

  • Complejidad del fichaje: Biroq ispaniyalik mahoratli himoyachini qishki transfer oynasida qo‘lga kiritish moliyaviy va tashkiliy jihatdan o‘ta murakkab vazifa bo‘lib qolmoqda — London klubi o‘z yetakchilaridan birini mavsum o‘rtasida osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas.

Situación en La Liga y el próximo examen

El equipo dirigido por Hans-Dieter Flick muestra un juego muy estable y productivo en el campeonato nacional:

  • Líder de la tabla: Tras 10 jornadas, el FC Barcelona suma 27 puntos y se mantiene como líder en solitario de la clasificación;

  • Partido de hoy: Hoy, 31 de octubre, los catalanes reciben al Alavés en el marco de la 11ª jornada de La Liga;

  • Horario del partido: Este importante encuentro comenzará a las 01:00 hora de Taskent (23:00 hora de Moscú).

Las posibles incorporaciones en el mercado invernal permitirán al equipo de Hansi Flick mantener un ritmo alto en la fase decisiva de la primavera y asegurar la estabilidad defensiva en la lucha por los títulos.

FC BarcelonaPedro PorroLa LigaHans-Dieter FlickFichajes
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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