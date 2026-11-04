Hansi Flick habla sobre la victoria por 3-0 ante el Aston Villa

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Hansi Flick habla sobre la victoria por 3-0 ante el Aston Villa

En la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, el FC Barcelona recibió en casa al club inglés Aston Villay lo derrotó con un contundente 3-0. Tras el encuentro, el entrenador del club catalán, Hansi Flick, Barca Universal elogió la disciplina defensiva y la unidad del equipo en una entrevista.

Doblete de Raphinha y una defensa sólida

Un doblete de Raphinha Dias, quien atraviesa un gran momento, y un gol de Lamine Yamal dieron tres puntos vitales a los catalanes. Sin embargo, el técnico alemán destacó por encima de la victoria el hecho de haber mantenido la portería a cero:

«Estoy muy satisfecho con cómo hemos defendido ante un rival realmente fuerte. El equipo estuvo muy compacto, todos los jugadores participaron activamente en las fases defensivas. Eso es lo más importante. Estamos orgullosos. Es un gran resultado, pero queda mucho camino por recorrer y debemos seguir mejorando.»

Hansi Flick

Detalles del partido FC Barcelona — Aston Villa (3-0)

Estadísticas

FC Barcelona

Aston Villa

Resultado final

3

0

Goleadores

Raphinha Dias (doblete),

Lamine Yamal (1 gol)

Fase de la competición

Champions League 2026/27, fase de liga, 4ª jornada

Champions League 2026/27, fase de liga, 4ª jornada

Posición en la tabla

2º puesto (9 puntos)

Entre los líderes (9 puntos)

Rendimiento defensivo

Portería a cero (Clean sheet)

3 goles recibidos

La lucha por el liderato

Tras esta contundente victoria, el FC Barcelona suma 9 puntos en la tabla de la Champions League, situándose en la 2ª posición por diferencia de goles. A pesar de la derrota, el Aston Villa, que venía de una racha de victorias, también se mantiene entre los líderes con 9 puntos.

¿Crees que el FC Barcelona de Hansi Flick es el gran favorito para ganar la Champions League esta temporada?

¡Deja tus análisis en los comentarios y comparte los detalles de esta brillante victoria del Barça con otros aficionados al fútbol!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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