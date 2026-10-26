Serie interrumpida: Flick explica qué le faltó al Barcelona en el duelo contra el Real Madrid

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Serie interrumpida: Flick explica qué le faltó al Barcelona en el duelo contra el Real Madrid

Tras la derrota (1:2) en el intenso duelo contra el Real Madrid en la 10ª jornada de La Liga, el entrenador del FC Barcelona Hans-Dieter Flick habló ante los periodistas, abordando abiertamente las razones del encuentro y el estado psicológico actual del equipo.

Los catalanes llevaban una racha de 9 victorias consecutivas esta temporada, pero este partido marcó su primera derrota en La Liga. Admitiendo que sufrir una segunda derrota consecutiva es una situación insatisfactoria, el técnico destacó que a sus pupilos les faltó frescura y potencia física en el momento decisivo.

¿Qué pasó con el 1:1? Los puntos clave del partido

El técnico alemán evaluó el desarrollo del juego y los aspectos tácticos de la siguiente manera:

  • Deficiencias en la primera parte: Flick señaló que el equipo no pudo jugar la primera parte como estaba planeado y tuvo dificultades para contrarrestar los movimientos sin balón del rival;

  • Pasividad tras el empate: En la segunda parte, con el marcador 1:1, el FC Barcelona intentó aumentar la presión, pero fue precisamente en ese momento cuando a los jugadores les faltó frescura y ritmo adicional;

  • El alto nivel del rival: El entrenador elogió especialmente la disciplina y la inteligencia del club madrileño en sus fases sin balón;

  • Calendario apretado y factor fatiga: El periodo de las últimas semanas, especialmente tras el difícil encuentro contra el Betis, tuvo un impacto físico en el equipo.

«No es una tragedia, sino un motor de crecimiento»: La conclusión de Flick

A pesar de la derrota, el entrenador recordó que aún queda la mayor parte de la temporada:

  • Análisis y conclusiones: «La derrota es parte integral del deporte. Debemos analizar la situación a fondo, sacar las conclusiones necesarias y volver más fuertes», declaró Flick;

  • Tiempo de reacción: El técnico catalán indicó que el equipo debe descansar, recuperar fuerzas y reaccionar dignamente ante este golpe inesperado;

  • El objetivo sigue intacto: Se subrayó que la derrota no debe verse como una tragedia, sino como una lección para trabajar en los errores y fortalecerse en la larga carrera por el título.

Resultados del partido central de la 10ª jornada

Indicador

FC Barcelona

Real Madrid

Marcador

1

2

Jornada

La Liga, 10ª jornada

La Liga, 10ª jornada

Estado de la serie

Primera derrota tras 9 victorias

Victoria importante fuera de casa

Reacción del entrenador

«Fatiga y falta de frescura»

«Mentalidad de equipo y disciplina táctica»

BarcelonaReal MadridLa LigaHans-Dieter FlickFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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