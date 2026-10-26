Serie interrumpida: Flick explica qué le faltó al Barcelona en el duelo contra el Real Madrid

Tras la derrota (1:2) en el intenso duelo contra el Real Madrid en la 10ª jornada de La Liga, el entrenador del FC Barcelona Hans-Dieter Flick habló ante los periodistas, abordando abiertamente las razones del encuentro y el estado psicológico actual del equipo.

Los catalanes llevaban una racha de 9 victorias consecutivas esta temporada, pero este partido marcó su primera derrota en La Liga. Admitiendo que sufrir una segunda derrota consecutiva es una situación insatisfactoria, el técnico destacó que a sus pupilos les faltó frescura y potencia física en el momento decisivo.

¿Qué pasó con el 1:1? Los puntos clave del partido

El técnico alemán evaluó el desarrollo del juego y los aspectos tácticos de la siguiente manera:

Deficiencias en la primera parte: Flick señaló que el equipo no pudo jugar la primera parte como estaba planeado y tuvo dificultades para contrarrestar los movimientos sin balón del rival;

Pasividad tras el empate: En la segunda parte, con el marcador 1:1, el FC Barcelona intentó aumentar la presión, pero fue precisamente en ese momento cuando a los jugadores les faltó frescura y ritmo adicional;

El alto nivel del rival: El entrenador elogió especialmente la disciplina y la inteligencia del club madrileño en sus fases sin balón;

Calendario apretado y factor fatiga: El periodo de las últimas semanas, especialmente tras el difícil encuentro contra el Betis, tuvo un impacto físico en el equipo.

«No es una tragedia, sino un motor de crecimiento»: La conclusión de Flick

A pesar de la derrota, el entrenador recordó que aún queda la mayor parte de la temporada:

Análisis y conclusiones: «La derrota es parte integral del deporte. Debemos analizar la situación a fondo, sacar las conclusiones necesarias y volver más fuertes», declaró Flick;

Tiempo de reacción: El técnico catalán indicó que el equipo debe descansar, recuperar fuerzas y reaccionar dignamente ante este golpe inesperado;

El objetivo sigue intacto: Se subrayó que la derrota no debe verse como una tragedia, sino como una lección para trabajar en los errores y fortalecerse en la larga carrera por el título.

Resultados del partido central de la 10ª jornada