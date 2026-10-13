Erling Haaland ha elegido dónde quiere continuar su carrera

El goleador noruego del Manchester City Erling Haaland planea continuar su carrera en el club catalán del FC Barcelona . Según la información revelada por el prestigioso medio español El Nacional , el delantero estrella de 26 años considera una prioridad vestir la camiseta azulgrana tras su paso por la Premier League.

Al parecer, uno de los factores clave que atraen al delantero noruego hacia el gigante catalán es su deseo de compartir terreno de juego con el brillante talento mundial, Lamine Yamal .

El factor Yamal y la elección de Haaland

El francotirador noruego quiere abrir un nuevo capítulo en su carrera en España:

FC Barcelona, la opción principal: Fuentes cercanas a Haaland aseguran que el jugador ve la opción catalana como el proyecto ideal para su futuro tras dejar el Manchester City;

Dúo con Lamine Yamal: Al atacante le atrae enormemente la posibilidad de jugar junto a la joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, y formar un trío ofensivo temible;

Competencia con el Real Madrid: Anteriormente se informó que el Real Madrid también tenía un interés serio en el delantero, pero se señala que la preferencia personal del jugador se inclina hacia Cataluña.

El plan financiero del FC Barcelona y las estadísticas del goleador

El club catalán busca vías para concretar este gran fichaje, a pesar de su compleja situación financiera:

Cláusula de rescisión de 175 millones de euros: El contrato actual del jugador incluye una cláusula de 175 millones de euros, pero la directiva del FC Barcelona planea negociar para reducir esta cifra y alcanzar un acuerdo;

Eficacia letal: Erling Haaland demuestra esta temporada que sigue en plena forma con el Manchester City — suma 8 goles en 8 partidos oficiales, manteniendo un promedio impecable.

Considerado la principal máquina de hacer goles del fútbol europeo, el posible traspaso de Haaland al FC Barcelona promete ser uno de los eventos más mediáticos del mercado.