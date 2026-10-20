«Me decepcionó»: Ten Hag revela la razón del conflicto con Ronaldo
«Manchester United» Erik ten Hag ha vuelto a hablar sobre uno de los episodios más polémicos en la historia del club: la salida de Cristiano Ronaldo. El técnico neerlandés detalló los pormenores de este desencuentro en una entrevista con el influyente medio
The Athletic The Athletic . El reconocido insider y periodista deportivo Fabrizio Romano difundió estas declaraciones ante la opinión pública.
«Teníamos planes con él»: La inesperada confesión de Ten Hag
Según Erik ten Hag, antes de llegar a «Old Trafford», quería construir el eje del equipo en torno al delantero portugués:
Reunión personal: «Cristiano Ronaldo me decepcionó, porque habíamos hecho todos nuestros planes con él. Antes de llegar al Manchester United, viajé personalmente a Portugal para hablar con él cara a cara y explicarle mis objetivos», subrayó el entrenador neerlandés;
La ruptura de los planes: A pesar de los acuerdos iniciales, el curso de los acontecimientos cambió, provocando graves malentendidos entre el jugador y el club.
Respeto y decisión racional: Responsabilidad técnica
Ten Hag no ocultó su gran respeto por el estatus y el nivel de Ronaldo en el fútbol mundial:
Uno de los más grandes de la historia: «Es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Siempre lo he respetado profundamente;
Sangre fría, no emociones: Pero como entrenador, debía analizar la situación objetivamente, sin dejarme llevar por las emociones, y tomar una decisión firme en beneficio del equipo», explicó Ten Hag.
Mirada a la historia: Un periodo breve y convulso en el United
Las etapas clave del conflicto dejaron huella en el mundo del fútbol:
Regreso y salida: Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United en 2021, pero su contrato fue rescindido en noviembre de 2022 tras una polémica entrevista;
La era Ten Hag: El entrenador dirigió al MU de 2022 a 2024, periodo durante el cual los sucesos relacionados con Ronaldo estuvieron constantemente en el foco de la prensa mundial.
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