«Me decepcionó»: Ten Hag revela la razón del conflicto con Ronaldo

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«Me decepcionó»: Ten Hag revela la razón del conflicto con Ronaldo

«Manchester United» Erik ten Hag ha vuelto a hablar sobre uno de los episodios más polémicos en la historia del club: la salida de Cristiano Ronaldo. El técnico neerlandés detalló los pormenores de este desencuentro en una entrevista con el influyente medio

The Athletic The Athletic . El reconocido insider y periodista deportivo Fabrizio Romano difundió estas declaraciones ante la opinión pública.

«Teníamos planes con él»: La inesperada confesión de Ten Hag

Según Erik ten Hag, antes de llegar a «Old Trafford», quería construir el eje del equipo en torno al delantero portugués:

  • Reunión personal: «Cristiano Ronaldo me decepcionó, porque habíamos hecho todos nuestros planes con él. Antes de llegar al Manchester United, viajé personalmente a Portugal para hablar con él cara a cara y explicarle mis objetivos», subrayó el entrenador neerlandés;

  • La ruptura de los planes: A pesar de los acuerdos iniciales, el curso de los acontecimientos cambió, provocando graves malentendidos entre el jugador y el club.

Respeto y decisión racional: Responsabilidad técnica

Ten Hag no ocultó su gran respeto por el estatus y el nivel de Ronaldo en el fútbol mundial:

  • Uno de los más grandes de la historia: «Es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Siempre lo he respetado profundamente;

  • Sangre fría, no emociones: Pero como entrenador, debía analizar la situación objetivamente, sin dejarme llevar por las emociones, y tomar una decisión firme en beneficio del equipo», explicó Ten Hag.

Mirada a la historia: Un periodo breve y convulso en el United

Las etapas clave del conflicto dejaron huella en el mundo del fútbol:

  • Regreso y salida: Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United en 2021, pero su contrato fue rescindido en noviembre de 2022 tras una polémica entrevista;

  • La era Ten Hag: El entrenador dirigió al MU de 2022 a 2024, periodo durante el cual los sucesos relacionados con Ronaldo estuvieron constantemente en el foco de la prensa mundial.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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