«Me decepcionó»: Ten Hag revela la razón del conflicto con Ronaldo

«Manchester United» Erik ten Hag ha vuelto a hablar sobre uno de los episodios más polémicos en la historia del club: la salida de Cristiano Ronaldo. El técnico neerlandés detalló los pormenores de este desencuentro en una entrevista con el influyente medio

The Athletic The Athletic . El reconocido insider y periodista deportivo Fabrizio Romano difundió estas declaraciones ante la opinión pública.

«Teníamos planes con él»: La inesperada confesión de Ten Hag

Según Erik ten Hag, antes de llegar a «Old Trafford», quería construir el eje del equipo en torno al delantero portugués:

Reunión personal: «Cristiano Ronaldo me decepcionó, porque habíamos hecho todos nuestros planes con él. Antes de llegar al Manchester United, viajé personalmente a Portugal para hablar con él cara a cara y explicarle mis objetivos», subrayó el entrenador neerlandés;

La ruptura de los planes: A pesar de los acuerdos iniciales, el curso de los acontecimientos cambió, provocando graves malentendidos entre el jugador y el club.

Respeto y decisión racional: Responsabilidad técnica

Ten Hag no ocultó su gran respeto por el estatus y el nivel de Ronaldo en el fútbol mundial:

Uno de los más grandes de la historia: «Es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Siempre lo he respetado profundamente;

Sangre fría, no emociones: Pero como entrenador, debía analizar la situación objetivamente, sin dejarme llevar por las emociones, y tomar una decisión firme en beneficio del equipo», explicó Ten Hag.

Mirada a la historia: Un periodo breve y convulso en el United

Las etapas clave del conflicto dejaron huella en el mundo del fútbol: