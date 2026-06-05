Antony sobre las dificultades en el Manchester United y los consejos de Cristiano Ronaldo

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Antony sobre las dificultades en el Manchester United y los consejos de Cristiano Ronaldo

El extremo brasileño Antony habló abiertamente sobre su carrera en el Manchester United, su relación con Cristiano Ronaldo y su papel en el fichaje bajo Erik ten Hag. El futbolista explicó la presión en la Premier League inglesa y las razones detrás de su decisión de continuar su carrera en España. Esto fue informado por Goal.com informe .

Según Antony, Erik ten Hag jugó un papel clave para convencerlo de mudarse a Old Trafford en 2022. El entrenador, con quien había trabajado en el Ajax, mantuvo un contacto constante con el jugador y lo instó a unirse a su proyecto. Sin embargo, la alta cifra del traspaso y las grandes expectativas influyeron inevitablemente en el rendimiento del jugador.

El extremo también habló cálidamente sobre la antigua estrella del equipo, Cristiano Ronaldo. "Ronaldo es una persona maravillosa, muy alegre y educada. Me aconsejó: 'Cuando dejes de sentir mariposas en el estómago, debes tener cuidado'. Antes de mi debut contra el Arsenal, me calmó y me dijo que diera mis primeros toques con tranquilidad", recordó Antony.

Al hablar sobre la presión de la prensa inglesa, Antony admitió que a veces perdía la confianza en sí mismo. Enfatizó que el ambiente difícil y las críticas en Gran Bretaña lo obligaron a marcharse a España. Actualmente, se siente feliz en el campeonato español y logró marcar 14 goles y dar 10 asistencias en todas las competiciones la temporada pasada.

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Nodirbek Razzokov
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