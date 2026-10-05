Anderson revela en qué años Cristiano Ronaldo fue el mejor

La leyenda del fútbol mundial Cristiano Ronaldo tiene ahora 41 años, y su valor actual en el campo genera diversas interrogantes. Sin embargo, su excompañero en el Manchester United, Anderson, explicó en qué etapa de su carrera el delantero portugués alcanzó su punto máximo y por qué destacaba sobre los demás. Según informa Goal.com, el excentrocampista brasileño habló sobre cómo Cristiano «aniquilaba» a los equipos rivales al final de su primera etapa en Old Trafford. Sobre esto, Goal.com informa.

Cristiano Ronaldo llegó al Manchester United en 2003 procedente del Sporting. Después de que Sir Alex Ferguson lo llevara a Inglaterra como un joven talento, inicialmente jugó como un extremo rápido. En aquel entonces, su estilo se basaba en regates variados y una técnica rica. Los Red Devils convirtieron a ese diamante en bruto en uno de los goleadores más temidos de la historia del fútbol, convirtiéndolo en una verdadera leyenda.

La época dorada de Ronaldo

El periodo entre 2006 y 2009 fue cuando Cristiano Ronaldo realmente explotó, alcanzando por primera vez la marca de los 20 goles. Desde entonces, no ha terminado una temporada completa con menos de 20 goles en toda su carrera, desde Manchester hasta Madrid, Turín y Riad. Sus récords se han actualizado constantemente tanto a nivel de club como de selección.

Habiendo ganado títulos en la Premier League, La Liga, la Serie A y la Saudi Pro League, el delantero es cinco veces ganador de la Champions League, varias veces ganador del Balón de Oro, además de campeón de Europa y ganador de la Nations League. Con 146 goles en 234 partidos con la selección de Portugal, Ronaldo sigue en una rivalidad eterna con Lionel Messi. El jugador, que cumplirá 42 años en febrero de 2027, todavía cree que puede jugar al más alto nivel.

¿Qué recordó Anderson?

En una entrevista con Goal.com en asociación con Swiper Casino Canada, Anderson recordó qué diferenciaba a Cristiano Ronaldo de los demás. Según él, la preparación del jugador en aquel momento no se limitaba solo a los partidos:

Recuerden al Cristiano Ronaldo de 2008-2009, era el mejor jugador del Manchester United.

No se trataba solo de los partidos, sino también del proceso de entrenamiento y la preparación previa.

Incluso después del entrenamiento, Ronaldo se quedaba solo en la base para seguir trabajando en mejorar sus habilidades.

El Ronaldo de aquel entonces era completamente diferente al de ahora.

En esa época, superaba totalmente a los rivales en situaciones de uno contra uno y los «aniquilaba» en el campo.

La confianza inquebrantable en sí mismo y el trabajo incansable llevaron a Ronaldo a la cima del fútbol mundial. Hoy en día, a pesar de su edad, no ha perdido su mentalidad ni su sed de victoria.