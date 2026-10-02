Rio Ferdinand responde a las críticas tras la salida de Cristiano Ronaldo

Leyenda del fútbol mundial Cristiano Ronaldoy las noticias sobre su salida explosiva de la selección de Portugal, marcando el fin de su carrera internacional, siguen sacudiendo al mundo del deporte. Tras un desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus, el supergoleador de 41 años enfrenta una ola de críticas a las que Manchester Unitedy la ex estrella de la selección de Inglaterra, Rio Ferdinand, respondió con dureza.

En su podcast, el reconocido experto no ocultó su enojo ante la memoria corta de la gente y demostró la grandeza inigualable de Ronaldo en la historia de Portugal con cifras claras. Entonces, ¿cómo reprendió Ferdinand a los críticos y cuál era el nivel real de Portugal antes de Ronaldo?

« ¡Tuvo 3 carreras de nivel mundial en una sola vida! »

Rio Ferdinand expresó su profunda decepción por la actitud de la gente hacia Ronaldo:

« No lo juzguen por sus últimos tres o cuatro años »: El experto destacó que muchos se centran solo en los últimos años del jugador, cuando a sus 41 años sigue marcando goles de forma sorprendente y registrando estadísticas fantásticas;

Tres carreras grandiosas distintas: Ferdinand recordó que la carrera de Cristiano no es ordinaria, sino que consta de tres etapas de clase mundial: triunfos inigualables en Manchester United, Real Madrid y Juventus;

« ¿Dónde estaba Portugal? »: Rio declaró abiertamente que antes de la aparición de Ronaldo, la selección ni siquiera lograba clasificarse regularmente a los grandes torneos, y que hablar de victorias era impensable.

« ¡Exijo respeto! »: El ex defensa exigió firmemente al mundo del fútbol que trate a esta leyenda viviente con un mínimo de respeto y justicia.

Cifras irrefutables: La revolución de Ronaldo

«Cristiano Ronaldo ¿Dónde estaba Portugal antes de su aparición? ¿Qué habían logrado? ¿Se clasificaban regularmente a los grandes torneos? Ni hablemos de victorias. Lo que más me duele es que muchos lo juzgan solo por sus últimos tres o cuatro años. ¡Por favor, muestren un poco de respeto hacia este chico! » dijo Rio Ferdinand.

Si miramos las cifras, Portugal se clasificó para 6 de los 9 Mundiales en los que ha participado en su historia tras el debut de Ronaldo en 2003. ¡De 9 participaciones en la Eurocopa, 6 corresponden directamente a su era!

Selección de Portugal: La era Ronaldo y los éxitos históricos (Tabla)

Indicador / Resultado Antes de la era Ronaldo Con la era Ronaldo Participaciones en Mundiales Solo 3 veces Total 9 veces (6 con Ronaldo) Participaciones en Eurocopas Solo 3 veces Total 9 veces (6 con Ronaldo) Campeón de Europa 0 títulos Campeón de la Euro 2016 Títulos de Nations League 0 títulos 2 veces campeón (2019, 2025) El punto principal de Ferdinand — « ¡Es obligatorio mostrar respeto absoluto a Ronaldo! »

Esta salida, tras el conflicto con el entrenador Jorge Jesus antes del partido de Nations League contra Dinamarca en Copenhague (4-2), invita al mundo a reconsiderar el legado inigualable de Ronaldo en la selección nacional.

¿Crees que Rio Ferdinand tiene toda la razón: están los portugueses y el mundo del fútbol olvidando los grandes servicios de Ronaldo a la nación y faltándole al respeto, o es natural que una leyenda de 41 años se retire en el momento adecuado?

Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta fuerte reacción del mundo del fútbol con tus seres queridos a través de Telegram!