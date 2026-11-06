« Puso a su país en el mapa mundial »: La leyenda del MU sobre el gran legado de Ronaldo

El legendario exdefensor de la selección nacional de Inglaterra y del club Manchester United, Rio Ferdinand, al reaccionar a la decisión de Cristiano Ronaldo de poner fin a su carrera en la selección de Portugal, destacó su lugar incomparable no solo en el deporte, sino en la historia de todo el país.

A través de su canal personal de YouTube, Ferdinand enfatizó que Cristiano llevó al Estado portugués a un nivel completamente nuevo a escala mundial.

« Ronaldo puso a su país en el mapa mundial »

El exfutbolista inglés situó la influencia de Ronaldo en la selección nacional por encima de todas las leyendas pasadas del fútbol portugués:

Comparación con las leyendas: « Antes de Ronaldo, la selección de Portugal tenía a Luís Figo, Rui Costa y otras estrellas. Y antes de ellos, jugaba el gran Eusébio. Pero ninguno de ellos pudo llevar a Portugal a las alturas como lo hizo CR7 », dijo Ferdinand;

Atención a escala global: Según Rio, Ronaldo no solo dio a conocer el fútbol, sino a todo el país ante el mundo: « Él puso a su país en el mapa mundial. Ronaldo atrajo las miradas hacia Portugal, incluso de aquellos que no tenían ningún interés en este país. ¡Miren de lo que es capaz el fútbol!»

Una era grandiosa reflejada en números

La leyenda del fútbol de 41 años hizo historia al registrar estadísticas asombrosas con la camiseta de la selección nacional:

234 partidos y 146 goles: Cristiano estableció un récord absoluto como el máximo goleador y el jugador con más partidos en la historia de las selecciones nacionales;

Títulos obtenidos: Bajo su capitanía, Portugal se convirtió en campeón de Europa por primera vez en su historia en 2016, y también levantó el trofeo de la UEFA Nations League en dos ocasiones.

De esta manera, la era de Cristiano Ronaldo, quien formó a toda una generación en el fútbol mundial y transformó a un pequeño país en una inmensa potencia futbolística, ha terminado oficialmente.