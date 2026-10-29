El delantero del club saudí Al-Nassr, el legendario Cristiano Ronaldo ha recibido otro reconocimiento único en la historia del fútbol. Según los resultados de una votación especial y un análisis organizados por el sitio oficial del premio, la estrella portuguesa fue declarada ganadora del ranking del «Balón de Oro de todos los tiempos».

Lo más importante es que este ranking no se basó en el número de trofeos acumulados durante la carrera de los jugadores, sino precisamente en el nivel de juego individual, el impacto y los resultados fenomenales mostrados en la temporada específica en la que se ganó el premio.

¿Por qué la temporada 2008 de Ronaldo ocupó el 1er lugar?

En el proceso de selección de los mejores ganadores del «Balón de Oro» de la historia, los expertos y votantes evaluaron el período de Ronaldo en el Manchester Unitedcomo la cima absoluta:

«Manchester United» : un año mágico: El desempeño del jugador portugués con la camiseta del MU en 2008 y el «Balón de Oro» obtenido ese año ocupan el primer lugar absoluto del ranking;

Triunfo en una gran rivalidad: En aquella temporada, el joven Ronaldo superó por un amplio margen a estrellas como Lionel Messi y Fernando Torres en la votación para obtener su primer gran trofeo;

La singularidad de la temporada: No solo sus victorias en la Premier League y la Champions League, sino también su dominio en los duelos y sus acciones decisivas en partidos cruciales fueron reconocidos años después como el ejemplo más impresionante.

El podio: El récord de 91 goles de Messi y la hegemonía en el Real

El podio del ranking se repartió entre los representantes de las mayores rivalidades de la historia del fútbol:

2do lugar — Lionel Messi (2012): El segundo lugar lo ocupa el «Balón de Oro» obtenido por la estrella argentina cuando jugaba en el FC Barcelona, tras establecer un récord mundial histórico al marcar 91 goles en un año natural;

3er lugar — Cristiano Ronaldo (2017): El tercer escalón del podio vuelve a ser para Ronaldo: su «Balón de Oro» de 2017, obtenido mientras defendía el título de la Champions League con el Real Madrid como líder absoluto, cierra el podio;

La imparcialidad de los criterios de evaluación: Los organizadores destacaron que, para determinar al ganador, dejaron de lado el número total de trofeos de la carrera y solo tuvieron en cuenta la fuerza de esa temporada específica y la explosión de talento individual.

Este resultado demuestra una vez más que el juego de Cristiano Ronaldo, tanto en la Premier League inglesa como en La Liga española, sigue siendo una de las cimas individuales más altas de la historia del fútbol.