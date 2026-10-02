Fred sobre Erik ten Hag: «Es tácticamente excelente, pero con el equipo...»

El excentrocampista del Manchester United, Fred, ha expresado opiniones contundentes sobre su antiguo entrenador Erik ten Hag, criticando duramente la capacidad del técnico neerlandés para gestionar el ambiente en el vestuario. Según ESPN, el jugador brasileño admitió en una entrevista en el Charla Podcast que los conocimientos tácticos del entrenador son elevados, pero reveló que sus relaciones con los jugadores y el ambiente en el vestuario causaron serios problemas. Así lo informa Goal.com informa .

Tras pasar cinco temporadas en Old Trafford y fichar por el club turco Fenerbahçe antes de la temporada 2023-2024, Fred ganó la Carabao Cup y llegó a la final de la FA Cup bajo la era de Ten Hag. Sin embargo, señala que los desacuerdos del entrenador perjudicaron la cohesión del equipo y que sus relaciones personales generaron numerosos conflictos internos.

Conflictos con las estrellas y el clan neerlandés

Según Fred, Erik ten Hag no logró entenderse con los jugadores más importantes del equipo y estuvo en conflicto constante. El experimentado entrenador, que llegó a las semifinales de la Champions League con el Ajax, no pudo replicar su éxito neerlandés en el club inglés. Bajo su mando, surgieron malentendidos con muchos jugadores clave.

La política interna del técnico no pasó desapercibida. Fred afirma que Erik ten Hag favoreció a los jugadores neerlandeses que conocía bien, dándoles más oportunidades en el once inicial. Esta situación generó descontento entre los demás jugadores de la plantilla.

Conflicto con Cristiano Ronaldo y comparación con otros entrenadores

La entrevista también abordó el tema de Cristiano Ronaldo. Según Fred, surgió un serio desacuerdo entre el entrenador y Cristiano Ronaldo, lo que llevó a la exclusión de la estrella portuguesa del once inicial. Además, Casemiro, Marcus Rashford y el propio jugador también experimentaron diversos conflictos con el entrenador.

Según el centrocampista brasileño, el estilo de gestión de Erik ten Hag difería radicalmente del de sus antiguos mentores, Ole Gunnar Solskjær y José Mourinho. Fred destacó la capacidad de Solskjær para unificar al equipo, mientras que José Mourinho se distinguía por su sinceridad y su sentido del humor.