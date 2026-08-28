Yaya Touré clasifica al Slovan para la Champions League

Conocido por sus brillantes actuaciones en el mundo del fútbol, el renombrado excentrocampista Yaya Touré ha logrado su primer gran éxito en su carrera como entrenador. Según informa Goal.com, ha conseguido llevar al Slovan Bratislava, club que representa a la capital eslovaca, a la fase de liga de la Champions League. Este resultado marca un paso histórico para el joven técnico en sus primeros meses de carrera. Así lo informa Goal.com .

En la ronda decisiva de clasificación, el Slovan se enfrentó al Celje a domicilio. A pesar de la peligrosidad de los locales en su campo, los pupilos de Yaya Touré ejecutaron un brillante plan táctico para lograr una victoria contundente. Gracias a este éxito, el equipo se clasificó para la fase de grupos de la competición de clubes más prestigiosa de Europa.

En la rueda de prensa posterior al partido, Yaya Touré se centró en la unidad del equipo más que en los elogios personales. Destacó que todo el mérito pertenece a los jugadores y al cuerpo técnico, reconociendo su tenacidad. Asimismo, el entrenador agradeció a los fieles aficionados que, tras cuatro horas de viaje en autobús, convirtieron el partido fuera de casa en un ambiente como si fuera en su propio estadio.

Touré quiere enfrentarse a sus antiguos clubes

Tras clasificarse para la fase principal, toda la atención se centró en los posibles rivales. Yaya Touré no ocultó su deseo de recibir en Bratislava a los grandes clubes en los que jugó durante su carrera profesional. Según él, es crucial enfrentarse a los mejores equipos de Europa para medir el nivel real de sus jugadores.

«Para ser sincero, me encantaría que el FC Barcelona y el Manchester City vinieran a Bratislava», declaró el técnico, según cita Goal.com. Añadió que siente un gran respeto por estos clubes, pero que enfrentarse a ellos demostraría la verdadera competitividad de su equipo.

Los difíciles retos de la Champions League

Sin embargo, el sorteo de la Champions League reveló un calendario muy exigente y emocionante para el Slovan. En su debut en la competición, el club deberá recibir al PSG, la Roma, el Lille y el LASK. Además, se enfrentará fuera de casa al Inter, al Real Betis, al Shakhtar Donetsk y al Stuttgart.

A pesar de que el sorteo ha deparado rivales de gran nivel, el joven entrenador afirmó que el equipo se mantendrá firme y se preparará para los retos de la máxima competición continental. Para el Slovan, esta temporada es una oportunidad excepcional no solo para ganar experiencia, sino también para hacerse notar en el escenario europeo.