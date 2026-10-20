Manchester City — AEK Atenas: alineaciones y directo

45+2 Willy Delajod hace sonar el silbato para señalar el final de la primera mitad.

45+1 Lazaros Rota (AEK) arrancó demasiado pronto y el juez de línea levantó la bandera por fuera de juego.

45 Se añadirán al menos 1 minuto de tiempo añadido.

41 Tras un saque de esquina ejecutado por Enzo Fernández (Manchester City), los defensores despejaron el balón.

40 Joao Mario (AEK) hizo una falta dura a su rival, pero el árbitro no le mostró ninguna tarjeta. Se señala tiro libre a favor del Manchester City.

38 El árbitro ha señalado un saque de esquina a favor del Manchester City.

38 Rayan Cherki (Manchester City) recibió el centro en el área sin oposición. Disparó con precisión a la esquina inferior izquierda, pero Alberto Brignoli hizo una parada impresionante en el último momento para evitar el gol.

34 ¡Gol! Rico Lewis deja solo a Phil Foden (Manchester City) dentro del área con un gran pase, y este define con frialdad al fondo de la red. 2:0.

32 Josko Gvardiol (Manchester City) centra el balón al área en busca de un compañero, pero los defensores logran despejarlo.

30 ¡Qué mala suerte! Elliot Anderson (Manchester City) controla de manera brillante y saca un potente disparo desde fuera del área, pero el balón rebota en un defensa y se disipa el peligro.

30 Phil Foden (Manchester City) se prepara para lanzar el córner.

30 Rayan Cherki (Manchester City) mostró una gran habilidad individual, se metió en el área y disparó. Su peligroso disparo fue bloqueado por un defensa. Manchester City sacará de esquina.

27 El Manchester City está mostrando un gran juego en equipo, buscando romper la defensa rival con pases cortos y a uno o dos toques, y rematar en un rápido contrataque.

23 Allan Elias (Manchester City) mostró una gran técnica para plantarse solo ante el portero. ¡Disparó, pero el balón dio en el larguero! ¡Gran jugada individual, pero mala definición! El balón se fue fuera y habrá saque de puerta para el AEK de Atenas.

21 Elliot Anderson (Manchester City) caza el rechace fuera del área, pero su disparo es bloqueado por un defensa.

20 Phil Foden (Manchester City) saca el córner al área, pero Alberto Brignoli atrapa el esférico y aleja el peligro.

20 Phil Foden (Manchester City) envía un peligroso centro raso al área, pero los defensas logran despejarlo. El balón sale del campo y se señala córner. El Manchester City tendrá la oportunidad de crear peligro ante la portería rival.

18 Rúben Dias (Manchester City) comete falta con una dura entrada. El árbitro Willy Delajod siguió la jugada de cerca.

14 El juez de línea Lazaros Rota (AEK) levantó su bandera por fuera de juego justo antes del remate de cabeza.

12 ¡Enzo Fernández (Manchester City) lanza la falta y el balón se estrella en el travesaño!

12 ¡Gol! Elliot Anderson (Manchester City) estuvo en el lugar indicado y en el momento preciso, cazó un rechace dentro del área y la mandó al fondo de la red. Marcador: 1:0.

11 Harold Moukoudi (AEK) intentó llegar al balón, pero también golpeó las piernas de su rival. Willy Delajod hizo sonar su alevín y señaló la falta. El Manchester City tendrá un tiro libre, lo que podría crear una buena oportunidad de gol.

10 Phil Foden (Manchester City) tiene una buena oportunidad para enviar el balón desde el córner al área.

7 Phil Foden (Manchester City) centra el balón al área, pero uno de los defensas despeja el peligro.

6 El Manchester City tiene más la posesión ahora mismo.

5 El rechace le cayó a Kervin Arriaga (AEK), que sacó un disparo lejano. Sin embargo, su remate no fue preciso y se marchó por encima del larguero. El balón salió del campo y el Manchester City sacará de puerta.

2 Răzvan Marin (AEK) recibió un gran pase y sacó un disparo peligroso desde fuera del área, pero el balón fue bloqueado por un defensa.

1 El árbitro hace sonar el silbato y comienza el partido.

00:02 Los jugadores han saltado al campo y el partido está a punto de empezar. El AEK de Atenas sacará de centro.

00:00 Presentemos al árbitro principal del partido de hoy, es Willy Delajod.

00:00 Antes del inicio del partido, puedes consultar las alineaciones titulares para el encuentro de hoy.