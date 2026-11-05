Superdrama en Atenas: el Real remonta en el minuto 92 y sube al 2º puesto

El enfrentamiento entre el AEK y el Real Madrid en Atenas, correspondiente a la 4ª jornada de la UEFA Champions League, se convirtió en un auténtico thriller. Tras ir por detrás en el marcador en dos ocasiones en el campo del club griego, los madrileños demostraron su carácter e intensidad habituales, gracias a un gol anotado en el tiempo de descuento, para sellar una victoria épica por 2:3, oficializada.

Esta importante victoria refuerza significativamente la posición del «Club Blanco» en la tabla de la competición.

Goles y giros inesperados: el golpe decisivo en el minuto 90+2

El encuentro comenzó con la actividad y los disparos sorpresa de los locales:

Gol rápido de Koita y respuesta de Bellingham: Ya en el minuto 12, Aboubakary Koita abrió el marcador, adelantando a los locales. Pero en el minuto 32, Jude Bellingham logró restablecer el equilibrio — 1:1;

Minuto 75: el disparo sorpresa de Pierrot: En el momento culminante de la segunda parte, Frantzdy Pierrot marcó el segundo gol de los griegos, poniendo de nuevo al gigante madrileño en una situación difícil (2:1);

El gol importante de Mbappé y la remontada de Valverde: Los madrileños reaccionaron de inmediato — en el minuto 78, Kylian Mbappé volvió a igualar el marcador (2:2). Cuando parecía que el partido terminaría en empate, en el minuto 90+2, Federico Valverde, que entró desde el banquillo, dio tres puntos valiosos al Real con un disparo preciso — 2:3.

Resumen del partido y alineaciones:

Competición: UEFA Champions League, 4ª jornada;

Resultado: AEK (Grecia) — Real Madrid (España) — 2:3;

Goles: Koita (12'), Pierrot (75') — Bellingham (32'), Mbappé (78'), Valverde (90+2');

Alineación del Real Madrid: Courtois, Dumfries, Militão, Rüdiger, Cucurella (Díaz, 82'), Bernardo Silva (Endrick, 67'), Camavinga, Vinícius (Carreras, 82'), Diomande (Valverde, 67'), Bellingham (Espi, 86'), Mbappé.

Situación en la tabla

Tras la victoria complicada y tensa en Atenas, el Real Madrid suma 12 puntos, subiendo al 2º puesto en la clasificación general y obteniendo una gran ventaja en la lucha por las posiciones altas de cara a los play-offs.

El equipo del AEK, que ofreció una resistencia digna, se mantiene en la 30ª posición con 3 puntos.