Dónde y a qué hora ver el enfrentamiento entre el AEK y el Real Madrid

·91·Deportes
Dónde y a qué hora ver el enfrentamiento entre el AEK y el Real Madrid

Hoy, 4 de noviembre, en el marco de la 4ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, el club más laureado del continente, el Real Madrid, visitará al AEK en la capital griega.

Este emocionante encuentro, que tendrá lugar en el OPAP Arena de Atenas, será dirigido por un equipo arbitral encabezado por el experimentado árbitro italiano Maurizio Mariani.

Transmisión en directo y horario de inicio

Para los aficionados al fútbol en Uzbekistán, aquí están los detalles sobre el inicio y la transmisión del partido:

  • Hora de inicio: El partido comenzará a las 22:45 hora de Taskent;

  • Transmisión en vivo: En el territorio de Uzbekistán, es posible ver este choque a través del canal « Zo‘r TV » en vivo y en directo.

Situación en la tabla: El duelo entre el favorito y el outsider

Las jornadas disputadas de la fase de liga muestran realidades distintas para los equipos:

  • El camino del «Club Blanco»: El Real Madrid, tras las 3 primeras jornadas, suma 9 puntos y ocupa la 5ª posición en la tabla general, persiguiendo a los líderes;

  • La difícil situación del AEK: El club griego cuenta actualmente con 3 puntos y ocupa el puesto 27. Apoyados por el ambiente de su estadio, se espera que los locales desplieguen todo su esfuerzo para intentar arrebatar puntos a los madrileños.

Calendario de la próxima jornada

Como información, en el marco de la 5ª jornada de la fase de liga, ambos clubes disputarán sus próximos encuentros el 24 de noviembre:

  • El Real Madrid recibirá en su estadio al club neerlandés PSV;

  • El AEK se enfrentará a domicilio al equipo italiano Como.

Recordamos que el vigente campeón de la UEFA Champions League es el Paris Saint-Germain.

UEFA Champions LeagueReal MadridAEK AtenasZo‘r TVFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Manchester City visita al Leipzig — ¿Dónde ver el partido en directo?Manchester City visita al Leipzig — ¿Dónde ver el partido en directo?Hoy 16:12Manchester City — AEK Atenas: alineaciones y directoManchester City — AEK Atenas: alineaciones y directo20 octubre 22:55Shakhtar Donetsk — AEK Atenas: alineaciones y directoShakhtar Donetsk — AEK Atenas: alineaciones y directo14 octubre 23:41Manchester City — AEK: Maresca confía el centro de la defensa a Husanov y Dias (Alineaciones)Manchester City — AEK: Maresca confía el centro de la defensa a Husanov y Dias (Alineaciones)20 octubre 23:43Lluvia de goles en el inicio de la Champions: Aston Villa logra una victoria épica en BélgicaLluvia de goles en el inicio de la Champions: Aston Villa logra una victoria épica en Bélgica8 septiembre 23:44Fenerbahçe, AEK y Viking en la fase de liga de la Champions LeagueFenerbahçe, AEK y Viking en la fase de liga de la Champions League27 agosto 05:48
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis