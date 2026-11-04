Dónde y a qué hora ver el enfrentamiento entre el AEK y el Real Madrid

Hoy, 4 de noviembre, en el marco de la 4ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, el club más laureado del continente, el Real Madrid, visitará al AEK en la capital griega.

Este emocionante encuentro, que tendrá lugar en el OPAP Arena de Atenas, será dirigido por un equipo arbitral encabezado por el experimentado árbitro italiano Maurizio Mariani.

Transmisión en directo y horario de inicio

Para los aficionados al fútbol en Uzbekistán, aquí están los detalles sobre el inicio y la transmisión del partido:

Hora de inicio: El partido comenzará a las 22:45 hora de Taskent;

Transmisión en vivo: En el territorio de Uzbekistán, es posible ver este choque a través del canal « Zo‘r TV » en vivo y en directo.

Situación en la tabla: El duelo entre el favorito y el outsider

Las jornadas disputadas de la fase de liga muestran realidades distintas para los equipos:

El camino del «Club Blanco»: El Real Madrid, tras las 3 primeras jornadas, suma 9 puntos y ocupa la 5ª posición en la tabla general, persiguiendo a los líderes;

La difícil situación del AEK: El club griego cuenta actualmente con 3 puntos y ocupa el puesto 27. Apoyados por el ambiente de su estadio, se espera que los locales desplieguen todo su esfuerzo para intentar arrebatar puntos a los madrileños.

Calendario de la próxima jornada

Como información, en el marco de la 5ª jornada de la fase de liga, ambos clubes disputarán sus próximos encuentros el 24 de noviembre:

El Real Madrid recibirá en su estadio al club neerlandés PSV;

El AEK se enfrentará a domicilio al equipo italiano Como.

Recordamos que el vigente campeón de la UEFA Champions League es el Paris Saint-Germain.