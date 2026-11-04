La alineación sorpresa del Real: José Mourinho anuncia el once inicial contra el AEK

·104·Deportes
La alineación sorpresa del Real: José Mourinho anuncia el once inicial contra el AEK

La fase de liga de la UEFA Champions League entra en una etapa decisiva con la 4ª jornada. El club más laureado del continente, el Real Madrid, visita Grecia para enfrentarse a un rival complicado, el AEK. Este duelo, muy esperado por los aficionados, comenzará a las 22:45 hora local.

Antes del inicio del encuentro, el técnico madridista José Mourinho ha anunciado oficialmente el once inicial.

Un tridente ofensivo y nombres inesperados: la alineación del Real

Según la decisión del entrenador, todas las estrellas del «club blanco» saltarán al campo desde el primer minuto. Esquema táctico y distribución de líneas:

  • Portero: Thibaut Courtois;

  • Defensa: Denzel Dumfries, Eder Militao, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella;

  • Centrocampistas: Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Ousmane Diomande;

  • Tridente de ataque: Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé.

Análisis previo y claves del partido

El partido en Grecia es una prueba crucial para que el Real Madrid asegure su posición en la tabla:

  • Poder ofensivo: Se espera que la combinación de Vinícius, Mbappé y Bellingham presione intensamente a la defensa rival desde el inicio;

  • Nueva táctica: Las nuevas conexiones en el medio campo y las bandas servirán para mejorar la posesión y la velocidad en los contraataques.

Los aficionados y expertos confían en que esta formación ofensiva elegida por Mourinho marque la diferencia en este difícil encuentro ante el AEK.

Champions LeagueReal MadridJosé MourinhoAEKFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Manchester City — AEK: Maresca confía el centro de la defensa a Husanov y Dias (Alineaciones)Manchester City — AEK: Maresca confía el centro de la defensa a Husanov y Dias (Alineaciones)20 octubre 23:43¿Husanov ocupará el lateral derecho? La táctica sorpresa de Maresca contra el AEK¿Husanov ocupará el lateral derecho? La táctica sorpresa de Maresca contra el AEK20 octubre 07:04Dónde y a qué hora ver el enfrentamiento entre el AEK y el Real MadridDónde y a qué hora ver el enfrentamiento entre el AEK y el Real MadridAyer 16:06Sorteo decisivo en la Liga de Campeones: ya se conocen 7 emparejamientosSorteo decisivo en la Liga de Campeones: ya se conocen 7 emparejamientos3 agosto 22:27Una transformación sorprendente: Bernardo Silva se convierte en la clave táctica de MourinhoUna transformación sorprendente: Bernardo Silva se convierte en la clave táctica de Mourinho3 noviembre 20:36José Mourinho revela los secretos de la gran victoria en Santander y los cambios en el equipoJosé Mourinho revela los secretos de la gran victoria en Santander y los cambios en el equipo2 noviembre 07:01
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis