La alineación sorpresa del Real: José Mourinho anuncia el once inicial contra el AEK

La fase de liga de la UEFA Champions League entra en una etapa decisiva con la 4ª jornada. El club más laureado del continente, el Real Madrid, visita Grecia para enfrentarse a un rival complicado, el AEK. Este duelo, muy esperado por los aficionados, comenzará a las 22:45 hora local.

Antes del inicio del encuentro, el técnico madridista José Mourinho ha anunciado oficialmente el once inicial.

Un tridente ofensivo y nombres inesperados: la alineación del Real

Según la decisión del entrenador, todas las estrellas del «club blanco» saltarán al campo desde el primer minuto. Esquema táctico y distribución de líneas:

Portero: Thibaut Courtois;

Defensa: Denzel Dumfries, Eder Militao, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella;

Centrocampistas: Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Ousmane Diomande;

Tridente de ataque: Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé.

Análisis previo y claves del partido

El partido en Grecia es una prueba crucial para que el Real Madrid asegure su posición en la tabla:

Poder ofensivo: Se espera que la combinación de Vinícius, Mbappé y Bellingham presione intensamente a la defensa rival desde el inicio;

Nueva táctica: Las nuevas conexiones en el medio campo y las bandas servirán para mejorar la posesión y la velocidad en los contraataques.

Los aficionados y expertos confían en que esta formación ofensiva elegida por Mourinho marque la diferencia en este difícil encuentro ante el AEK.