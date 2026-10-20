¿Husanov ocupará el lateral derecho? La táctica sorpresa de Maresca contra el AEK

Este martes por la noche, 20 de octubre de 2026, se disputará un choque crucial en el marco de la UEFA Champions League: Manchester City recibe al club griego del AEK en su feudo, el magnífico Etihad Stadium.

Los «Citizens», dirigidos por Enzo Maresca, solo tienen en mente la victoria para mejorar su posición en la competición más prestigiosa del continente y escalar hacia los puestos que dan acceso directo al top 8.

Levantarse tras el golpe del PSG: ¿dónde está el City en la tabla?

La situación del Manchester Cityen la Champions League no deja indiferente a los aficionados:

Un partido difícil en París: Aunque perdieron 2-4 ante el PSG en la última jornada, los ingleses mostraron un juego valiente en la segunda mitad, quedándose cerca de empatar el marcador;

Posición y recital de Haaland: Tras vencer al Oporto por 2-0 a domicilio, los «Citizens» ocupan actualmente la 17ª posición. Curiosamente, todos los goles del equipo en esta competición han sido obra de Erling Haaland, quien ha marcado en ocho partidos consecutivos;

Récord histórico para Maresca: Al derrotar al Ipswich Town por 3-2 en la Premier League, Maresca hizo historia al convertirse en el primer entrenador en ganar sus primeros 7 partidos al frente de un nuevo club en la PL.

Preocupaciones en la enfermería: Haaland ausente, Semenyo fuera dos meses

El intenso partido contra el Ipswich no pasó desapercibido para el estado físico del equipo:

El estado de Erling Haaland: Aunque el entrenador declaró en rueda de prensa que la salud del goleador noruego era buena, Haaland no participó en el entrenamiento oficial del lunes;

Semenyo, baja 8 semanas: Antoine Semenyo estará fuera de los terrenos de juego durante aproximadamente dos meses debido a una lesión grave, no muscular;

Otras bajas: Mateo Kovacic, Nico O'Reilly y el lateral derecho Matheus Nunes también están teniendo dificultades debido a microlesiones.

Husanov, sin alternativa en la derecha: Grandes cambios en la alineación

Las lesiones en defensa abren una nueva puerta de oportunidad para el talento uzbeko Abdukodir Husanov :

Husanov en la banda: Siendo originalmente defensa central, pero actuando con solidez y confianza en el lateral derecho últimamente, es casi seguro que Abdukodir Husanov sea titular tras la lesión de Nunes. En esta posición, Maresca no tiene actualmente otra opción fiable que el defensa uzbeko;

Defensa central y rotación: Se espera que Marc Guéhi, presente en la rueda de prensa, y el joven talento brasileño Vitor Reis formen la pareja de centrales. En la banda izquierda, Josko Gvardiol, recuperado de sus dolores de espalda, volverá a su puesto;

Donnarumma en la portería: Criticado tras su grave error contra el PSG, Gianluigi Donnarumma tendrá la oportunidad de redimirse en la Champions League;

Foden como falso nueve: Ante la ausencia de Haaland y Semenyo, se espera que Phil Foden asuma el rol de «falso nueve» en el ataque, mientras que Iliman Ndiaye y Jérémy Doku ocuparán las bandas.

Alineaciones probables:

Manchester City (4-3-3):

Donnarumma; Abdukodir Husanov, Vitor Reis, Marc Guéhi, Josko Gvardiol; Elliot Anderson, Enzo Fernández, Rayan Cherki; Iliman Ndiaye, Phil Foden, Jérémy Doku.