El FC Barcelona ha cerrado un fichaje estelar para reforzar su portería. El sitio web oficial del club catalán ha anunciado que el guardameta del Fenerbahçe turco, el croata de 31 años, Dominik Livaković se ha unido oficialmente al equipo tras un acuerdo total.

El contrato oficial entre las partes hasta el 30 de junio de 2030 — con una duración de 4 años — asegura que Livaković defenderá la portería de los azulgranas.

La era de los 7 títulos en el Dinamo Zagreb

Livaković dio sus primeros pasos en las categorías inferiores del Zadar y el Zagreb, pero su estrella brilló con fuerza en el Dinamo Zagreb:

295 partidos y 137 porterías a cero: Desde su llegada en la temporada 2016/2017, el portero disputó 295 encuentros, encajó 249 goles y logró mantener su portería imbatida en 137 partidos en total;

Siete veces campeón: El guardameta conquistó siete títulos consecutivos de la liga croata y varias copas nacionales con el club de Zagreb.

Camino a Turquía y La Liga

La trayectoria internacional del portero croata ha sido clave en su desarrollo:

Etapa en el Fenerbahçe: Tras fichar por el Fenerbahçe en el verano de 2023, Livaković disputó un total de 74 partidos oficiales con el gigante turco, dejando su portería a cero en 24 ocasiones;

Cesión y regreso a Zagreb: Aunque fue cedido al Girona en el verano de 2025, no llegó a debutar. Posteriormente regresó brevemente al Dinamo Zagreb, donde encajó 10 goles en 15 partidos y mantuvo su portería imbatida en 8 ocasiones.

Ahora, el experimentado portero croata se prepara para demostrar su nivel en La Liga y la UEFA Champions League como el portero titular del FC Barcelona.