Estudiante estadounidense establece un récord mundial al resolver un Cubo de Rubik a ciegas

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Estudiante estadounidense establece un récord mundial al resolver un Cubo de Rubik a ciegas

El speedcuber estadounidense Tommy Cherry rompió el récord mundial Guinness de resolución de Cubo de Rubik a ciegas. Logró un tiempo promedio de 13,97 segundos para resolver un cubo de 3×3×3.

Este resultado se registró en la competencia Hefei August Open 2026 celebrada en China. Cherry superó así el récord anterior de 14,05 segundos que ostentaba el australiano Charlie Eggins.

Tommy ya había logrado resultados destacados en resolución a ciegas anteriormente. En una competencia en EE. UU., resolvió el cubo en 11,56 segundos.

Nacido en 2005, Cherry se interesó por el Cubo de Rubik tras ver un video tutorial en 2015. Pocas semanas después, participó en su primera competencia oficial.

Actualmente estudia en la Universidad Estatal de Florida y es considerado uno de los mejores speedcubers del mundo. Cherry ganó el campeonato de la World Cube Association en resolución a ciegas en 2023. También es campeón de EE. UU. y Norteamérica, y medallista de plata en el campeonato mundial de 2025.

Tommy CherrySpeedcubingRécords GuinnessWorld Cube AssociationEstados Unidos
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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