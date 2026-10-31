El entrenador del « Manchester City» Enzo Maresca ha hecho una declaración sobre el proceso de recuperación del extremo Antoine Semenyo, una de las principales armas ofensivas del equipo. El talentoso jugador ghanés sufrió una lesión grave a mediados de octubre y su estado es objeto de atención por parte de aficionados y expertos.

En un comentario al servicio de prensa del club, el entrenador informó que el estado del jugador muestra una dinámica positiva, pero que no tiene intención de apresurar su regreso al campo.

Proceso de recuperación y plazo previsto: los comentarios de Maresca

Enzo Maresca evaluó el estado actual de su jugador, quien tiene un contrato a largo plazo hasta 2031, de la siguiente manera:

Estado mental y físico: «Está bien, su ánimo es bueno. Semenyo está presente regularmente en la base de entrenamiento y está completando los tratamientos de recuperación y las sesiones de terapia necesarias», dijo el entrenador;

Decisión de no apresurar el regreso: El cuerpo técnico no quiere arriesgar al jugador: «Todavía es pronto para que vuelva directamente al campo»;

Fecha de regreso: Según los diagnósticos médicos iniciales, tras la lesión sufrida en el partido contra el «Ipswich», se espera que el regreso completo del extremo sea en diciembre .

Importancia y estadísticas de Semenyo en la temporada

El jugador ghanés estaba mostrando una gran eficacia en la línea de ataque de los «Cityzens» esta temporada:

Estadísticas en la Premier League: Antoine ha disputado 7 partidos en la Premier League inglesa, registrando 2 goles y 3 asistencias en su cuenta personal;

Activo estratégico importante: Con este jugador capaz de desempeñarse en ambas bandas, « Manchester City» ha firmado un contrato a largo plazo hasta el verano de 2031, y su pronto regreso a la forma física afectará directamente la fuerza del equipo en la carrera por el título.

Ante el apretado calendario de partidos de diciembre y las próximas eliminatorias de copa, el regreso de Semenyo servirá como un refuerzo importante para la rotación del equipo.