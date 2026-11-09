El Manchester City ha perdido 3 partidos seguidos: ¿cómo planea Maresca detener la crisis?

Mientras continúan los intensos duelos en la Premier League, «Manchester City» atraviesa un periodo de crisis grave. El equipo sufrió su tercera derrota consecutiva en el campeonato tras caer 1-3 fuera de casa ante el Nottingham Forest.

Tras este duro golpe, el entrenador del equipo, Enzo Maresca concedió una entrevista al prestigioso canal Sky Sports y reveló que el próximo parón internacional es una oportunidad crucial para reconstruir al equipo mental y tácticamente.

«Normalmente querría jugar más rápido, pero esta vez no»

Por lo general, los entrenadores desean que el siguiente partido llegue pronto para olvidar el sabor de la derrota. Sin embargo, Maresca admitió que en la situación actual, una pausa de dos semanas es vital para los jugadores:

El deseo de volver a la senda de la victoria: «Cuando pierdes un partido, naturalmente quieres jugar el siguiente encuentro de inmediato. Es una reacción natural para volver pronto a la senda de la victoria y mejorar la situación»;

El último respiro antes de marzo: «Pero este parón internacional es una gran oportunidad para nosotros. Porque es la última gran pausa hasta marzo del próximo año. Este descanso y recuperación sin duda beneficiarán mucho a los jugadores. Una vez que regresemos, saltaremos al campo solo para ganar».

«Manchester City» detalles de la racha de crisis

Indicador / Estado Detalles Importancia Último encuentro Nottingham Forest 3-1 Manchester City Dura derrota fuera de casa Racha 3 derrotas consecutivas en la Premier League Primer gran bajón en la era Maresca Duración del parón internacional 2 semanas Oportunidad para revisar la moral y la táctica del equipo Próximo periodo estratégico Noviembre - Marzo Calendario denso e ininterrumpido hasta marzo

Recuperación mental antes del cargado calendario invernal

La fase invernal de la Premier League, que va de noviembre a marzo, es tradicionalmente el calendario más difícil y denso. Para los pupilos de Maresca, que han complicado su posición en la carrera por el título debido a la pérdida sucesiva de puntos, se espera que esta pausa de dos semanas sea decisiva para analizar errores y liberar presión.