Antes del duelo contra el Brighton: ¿por qué los líderes del Manchester City fueron descartados?

Tras haber sufrido su primera derrota de la temporada por 1-2 en el campo del Aston Villa en la última jornada de la Premier League, Manchester Cityha tomado decisiones importantes. El entrenador del equipo, Enzo Maresca ha anunciado oficialmente que ha concedido un breve periodo de descanso a 5 estrellas clave del equipo titular.

City Xtra según informa el medio, el técnico italiano, considerando el calendario apretado y el cansancio físico, ha permitido tres días de descanso a Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma, Rúben Dias, Elliot Anderson y Joško Gvardiol.

«Volverán en plena forma»: la explicación de Maresca

El entrenador de los «Citizens» explicó el objetivo de esta decisión:

Necesidad de recuperar energía: «Estos tres días de vacaciones les ayudarán a recargar fuerzas y recuperar su energía física y mental. Volverán al campo en plena forma», subrayó Enzo Maresca;

Conclusión tras la derrota: Dado que el duro encuentro contra el Aston Villa supuso un gran desgaste para los líderes, el cuerpo técnico ha considerado necesario reservarlos para los próximos compromisos de la Premier League y las competiciones europeas;

Oportunidad para las alternativas: La ausencia de estas estrellas abre el camino para que los jóvenes de la cantera y los jugadores con menos minutos demuestren su potencial.

Se acerca el partido de copa: ¿quién jugará contra el Brighton?

Manchester Cityrecibirá al Brighton en el Etihad Stadium para la 4ª ronda de la League Cup, en la noche del 28 al 29 de octubre a las 00:30 hora de Taskent:

Renovación en defensa y portería: La ausencia de Donnarumma, Dias y Gvardiol significa que la portería será confiada a Gerónimo Rulli, mientras que el centro y las bandas de la defensa serán para Abdukodir Khusanov, Rico Lewis y Nico O'Reilly;

Centro del ataque: Se espera que el delantero de 17 años Floyd Samba, autor de un doblete en la ronda anterior contra el Norwich, sustituya a Erling Haaland;

Línea central: Gracias al descanso concedido a Anderson, Mateo Kovačić y Ayoub Bouaddi podrían tomar el control total del mediocampo.

Los 5 líderes en descanso y los detalles del partido de copa