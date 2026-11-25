Pep Guardiola recuerda su etapa con Lionel Messi en el FC Barcelona
El famoso entrenador español Pep Guardiola compartió sus recuerdos más brillantes de los años en los que dirigió a la leyenda argentina Lionel Messi en el FC Barcelona. El técnico destacó que el entusiasmo de Messi en los entrenamientos y su consistencia en el campo eran inigualables.
«Tenía hambre de victoria, tanto en los entrenamientos como en los partidos»
Romario TV En una entrevista para el proyecto, Guardiola destacó especialmente que durante su etapa juntos entre 2008 y 2012, Messi nunca perdió un partido en los entrenamientos en espacios reducidos:
«Nunca he visto a un jugador así. Era capaz de marcar tres goles y dar tres asistencias en pocos días. Pocos jugadores pueden mantener esa regularidad. Pero Messi lo demostraba tanto en los entrenamientos como en los partidos.
En mis cuatro años con él, no recuerdo que Leo perdiera ni un solo partido en los entrenamientos de campo reducido. Messi siempre tuvo esa inmensa hambre de ganar. Eso era fundamental». — dijo Pep Guardiola.
Aspectos clave de la colaboración entre Guardiola y Messi
Estadísticas
Detalles y recuerdos de Guardiola
Periodo de colaboración
2008 — 2012 (FC Barcelona)
Fenómeno en el entrenamiento
Invicto en partidos de campo reducido durante 4 años
Consistencia en el juego
Capacidad de lograr 3 goles y 3 asistencias en pocos días
Principal ventaja
Sed infinita de victoria en cada encuentro y entrenamiento
Fuente
Romario TV entrevista concedida para
¿Crees que el periodo más brillante y productivo de la carrera de Lionel Messi corresponde precisamente a los años 2008-2012 bajo Pep Guardiola?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte estos recuerdos sinceros del entrenador con los aficionados al fútbol!
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