El famoso entrenador español Pep Guardiola compartió sus recuerdos más brillantes de los años en los que dirigió a la leyenda argentina Lionel Messi en el FC Barcelona. El técnico destacó que el entusiasmo de Messi en los entrenamientos y su consistencia en el campo eran inigualables.

«Tenía hambre de victoria, tanto en los entrenamientos como en los partidos»

Romario TV En una entrevista para el proyecto, Guardiola destacó especialmente que durante su etapa juntos entre 2008 y 2012, Messi nunca perdió un partido en los entrenamientos en espacios reducidos:

«Nunca he visto a un jugador así. Era capaz de marcar tres goles y dar tres asistencias en pocos días. Pocos jugadores pueden mantener esa regularidad. Pero Messi lo demostraba tanto en los entrenamientos como en los partidos. En mis cuatro años con él, no recuerdo que Leo perdiera ni un solo partido en los entrenamientos de campo reducido. Messi siempre tuvo esa inmensa hambre de ganar. Eso era fundamental». — dijo Pep Guardiola.

Aspectos clave de la colaboración entre Guardiola y Messi

Estadísticas Detalles y recuerdos de Guardiola Periodo de colaboración 2008 — 2012 (FC Barcelona) Fenómeno en el entrenamiento Invicto en partidos de campo reducido durante 4 años Consistencia en el juego Capacidad de lograr 3 goles y 3 asistencias en pocos días Principal ventaja Sed infinita de victoria en cada encuentro y entrenamiento Fuente Romario TV entrevista concedida para

¿Crees que el periodo más brillante y productivo de la carrera de Lionel Messi corresponde precisamente a los años 2008-2012 bajo Pep Guardiola?

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