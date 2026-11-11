¿Qué dijo Fabio Cannavaro sobre Valeri Karpin y su equipo antes del partido contra Rusia?

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¿Qué dijo Fabio Cannavaro sobre Valeri Karpin y su equipo antes del partido contra Rusia?

Mañana, 12 de noviembre, la selección nacional de Uzbekistán se enfrentará a Rusia en un prestigioso partido amistoso en Taskent. Antes de este importante encuentro, el seleccionador nacional Fabio Cannavaro participó en una rueda de prensa para compartir sus impresiones sobre el rival y la preparación del equipo.

«La selección rusa juega de forma agresiva y disciplinada»

Hablando antes de este serio examen, el reconocido técnico Fabio Cannavaro elogió el estilo de juego de la selección rusa. Destacó que conoce bien tanto al equipo rival como a sus jugadores, habiendo analizado en profundidad muchos de sus partidos.

«Conozco bien a este equipo y a sus jugadores. Hemos analizado muchos partidos de Rusia. Es un rival muy difícil. También conozco bien a Karpin, quien fue un jugador muy fuerte en su momento. El equipo es agresivo, muy compacto en el campo y disciplinado. No será fácil para nosotros», declaró Fabio Cannavaro.

Aspectos importantes antes del partido

Valoración del entrenador y detalles

Análisis del rival

Muchos partidos de la selección rusa han sido analizados en profundidad

Estilo de juego del rival

Agresivo, muy compacto en el campo y altamente disciplinado

Relación entre entrenadores

Fabio Cannavaro reconoció que Valeri Karpin fue un jugador de gran nivel en su época

Estatus del encuentro

Una oportunidad para probarse ante un rival de alto nivel y ganar experiencia

«Es una muy buena prueba para nosotros, porque jugamos contra un equipo de alto nivel. Es una buena oportunidad para que los jugadores se prueben y ganen experiencia».

Un enfrentamiento inesperado e importante en Taskent

Recordamos que este interesante partido amistoso entre Uzbekistán y Rusia tendrá lugar mañana, 12 de noviembre en Taskent Como señaló Fabio Cannavaro, un partido contra un rival de tal nivel servirá para que nuestros jugadoresden un paso importante para demostrar sus capacidades y acumular gran experiencia en el ámbito internacional.

¿Qué táctica creen que elegirá Fabio Cannavaro para Uzbekistán ante una Rusia compacta y agresiva en defensa? ¡Dejen su opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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