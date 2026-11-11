¿Qué dijo Fabio Cannavaro sobre Valeri Karpin y su equipo antes del partido contra Rusia?

Mañana, 12 de noviembre, la selección nacional de Uzbekistán se enfrentará a Rusia en un prestigioso partido amistoso en Taskent. Antes de este importante encuentro, el seleccionador nacional Fabio Cannavaro participó en una rueda de prensa para compartir sus impresiones sobre el rival y la preparación del equipo.

«La selección rusa juega de forma agresiva y disciplinada»

Hablando antes de este serio examen, el reconocido técnico Fabio Cannavaro elogió el estilo de juego de la selección rusa. Destacó que conoce bien tanto al equipo rival como a sus jugadores, habiendo analizado en profundidad muchos de sus partidos.