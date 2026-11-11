¿Qué opina Dmitri Kuznetsov antes del partido entre Rusia y Uzbekistán?

Según Dmitri Kuznetsov, la selección rusa no debe ceder la iniciativa en ninguno de los dos encuentros. Para ello, es fundamental actuar con seguridad en defensa y aprovechar las ocasiones en ataque.

El excentrocampista de la selección de la URSS, Dmitri Kuznetsov, compartió sus opiniones antes de los partidos amistosos de la selección nacional de Rusia contra Uzbekistán y Venezuela en noviembre. En una entrevista con «RB Sport», el exjugador fue claro sobre lo que espera de los pupilos de Valeri Karpin.

«Estudiaremos sus puntos fuertes»: Karpin opina antes del duelo contra Uzbekistán

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«Espero de la selección rusa un fútbol de calidad, no necesariamente vistoso. Quiero que nuestros jugadores tomen las decisiones correctas ante la portería rival y sean sólidos en defensa, porque todo empieza ahí. En mi opinión, el equipo nacional debe salir a jugar contra Uzbekistán y Venezuela como el equipo fuerte», dijo Dmitri Kuznetsov.

Parámetros del partido y del equipo Detalles e información Opinión del experto Dmitri Kuznetsov (excentrocampista de la URSS) Partido contra Uzbekistán Se celebrará el 12 de noviembre en Taskent Partido contra Venezuela Se disputará el 17 de noviembre en Krasnodar Resultados de octubre Irán (2-0), Namibia (6-0) y Nigeria (3-3) Estatus internacional Las selecciones y clubes rusos han sido excluidos de competiciones oficiales desde la primavera de 2022

«Se espera que este amistoso, que promete ser intenso y disputado, brinde a los aficionados momentos de fútbol de gran nivel».

Pruebas importantes y estado del equipo

Recordemos que el amistoso entre Uzbekistán y Rusia comienza mañana, el 12 de noviembre en Taskent. Después, la selección rusa viajará a Krasnodar para enfrentarse el 17 de noviembre a la selección de Venezuela.

Como dato, en octubre la selección rusa disputó tres partidos de control, venciendo a Irán 2-0 y a Namibia 6-0, mientras que el duelo contra Nigeria terminó en empate 3-3. Dado que los equipos rusos están excluidos de las competiciones internacionales oficiales desde la primavera de 2022, estos amistosos se han convertido en su principal espacio de práctica.

¿Cree usted que, como dice Dmitri Kuznetsov, la selección rusa podrá tomar la iniciativa fuera de casa contra Uzbekistán, o los pupilos de Fabio Cannavaro mantendrán la ventaja ante su afición? ¡Deje su opinión en los comentarios!