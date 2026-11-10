Gran fútbol en Taskent: ¿qué dijeron los pupilos de Karpin antes del duelo contra Uzbekistán?

En el marco de las fechas FIFA, Taskent será sede de otra gran noche de fútbol. El 12 de noviembre En la capital de Uzbekistán Las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia disputarán un partido amistoso.

La selección de Rusia, dirigida por Valeri Karpin, se enfrentará tras el duelo en Taskent al representante sudamericano, Venezuela, en Krasnodar el 17 de noviembre. Ese mismo día, la selección de Uzbekistán pondrá a prueba su nivel contra Arabia Saudita durante un campamento en Doha, Catar.

Antes de estos encuentros importantes, los futbolistas rusos compartieron sus opiniones sobre el equipo de Uzbekistán y los retos venideros.

Desde la perspectiva de los jugadores rusos: ¿qué clase de rival es Uzbekistán?

Los jugadores convocados por Karpin para la concentración de la selección destacan que los enfrentamientos serán intensos:

Stanislav Agkatsev (portero del FK Krasnodar): «Uzbekistán y Venezuela son rivales muy fuertes. Jugar contra ellos será, sin duda, muy interesante para todos nosotros. Veremos nuestro nivel real y el de los rivales en el campo. También es gratificante que la selección juegue en Krasnodar por tercera vez últimamente».

Matvey Kislyak (centrocampista del CSKA Moscú): «Cuando vamos a la concentración de la selección, tenemos la oportunidad de desconectar un poco del trabajo y la presión del club para recargar energías. Nos esperan rivales fuertes y partidos intensos. No hay duda de que los juegos serán muy interesantes. En cuanto a su nivel, todavía no puedo dar una evaluación precisa, todo se decidirá en el campo».

Calendario de amistosos de noviembre

El cronograma de los próximos partidos de control oficiales de las selecciones:

Fecha Partido Lugar / Ciudad Estatus e importancia 12 de noviembre Uzbekistán — Rusia Taskent Amistoso central / Duelo de niveles 17 de noviembre Rusia — Venezuela Krasnodar Partido de prueba internacional 17 de noviembre Uzbekistán — Arabia Saudita Doha (Catar) Duelo de control entre gigantes asiáticos

Aislamiento internacional e importancia de los amistosos

Recordemos que desde febrero de 2022, por decisión conjunta de la FIFA y la UEFA, la selección de Rusia y sus clubes han sido excluidos de todos los torneos internacionales oficiales. Por ello, los rusos se limitan principalmente a disputar partidos de control contra equipos de Asia y América Latina.

Para la selección de Uzbekistán, los partidos contra rivales de alto nivel sirven como un campo de pruebas importante para evaluar la plantilla, perfeccionar tácticas y prepararse adecuadamente para las competiciones internacionales.