Cristiano Ronaldo hacia los récords: Al Nassr vence a Al Faisaly a domicilio

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Cristiano Ronaldo hacia los récords: Al Nassr vence a Al Faisaly a domicilio

En la jornada 11 de la Saudi Pro League, el club que lucha por el título, Al Nassr logró una victoria convincente fuera de casa por 3-1 ante Al Faisaly. El protagonista del encuentro fue, una vez más, la estrella portuguesa

Cristiano Ronaldo. El delantero alcanzó otro hito importante en su carrera, asegurando el ascenso de su equipo en la tabla de posiciones. El gol 982 de Ronaldo y la intervención del VAR

Durante el partido,

Cristiano Ronaldo se mostró muy activo: Hito histórico:

  • El goleador portugués marcó en el minuto 49, registrando oficialmente su gol número 982 en su carrera profesional; Doblete anulado:

  • El delantero anotó otro tanto durante el encuentro, pero tras revisar el VAR, los árbitros lo anularon. Desarrollo del juego: Inicio rápido y sentencia final

Al Nassr mantuvo el dominio durante todo el partido:

Gol tempranero:

  • Apenas al minuto 4, Abdullah Al Hamdan abrió el marcador (0-1); El disparo de Ronaldo:

  • En el minuto 49, Ronaldo amplió la ventaja (0-2); La respuesta local:

  • En el minuto 66, Théo Bongonda de Al Faisaly recortó distancias (1-2); Sentencia:

  • En el minuto 79, el brasileño Angelo, quien entró desde el banquillo, marcó el tercer gol para establecer el resultado final (1-3). Tabla de posiciones: Ascenso al 2º lugar

Esta victoria ayudó al club de Riad a consolidar su posición en la tabla:

Al Nassr:

  • Con 25 puntos, asciende al 2º lugar de la Saudi Pro League; Al Faisaly:

  • Se mantiene en la zona de peligro con 7 puntos, en el puesto 15. Ficha del partido:

Saudi Pro League. Jornada 11

Al Faisaly — Al Nassr 1-3

Goles:

  • Théo Bongonda 66 — Abdullah Al Hamdan 4, Cristiano Ronaldo 49, Angelo 79. Al Faisaly:

  • Pacheco, Andrei Girotto, Abdoulaye Seck, Jahfali (Subayt, 61), Barnawi, Flavio, Al Muwallad, Al Shanqiti (Al Safari, 85), Al Bishi (Bongonda, 61), Mendy, Al Muqrin. Al Nassr:

  • Bento, Boushal, Al Amri, Iñigo Martínez, Aman (Yahya, 46), João Félix, Samu Costa (Angelo, 67), Al Khaibari, Sadio Mané (Al Najdi, 86), Al Hamdan, Cristiano Ronaldo. Bento, Bushal, Al Amri, Inigo Martines, Aman (Yahyo, 46), Joau Feliks, Samu Koshta (Anjelo, 67), Al Haybariy, Sadio Mane (Al Najdi, 86), Al Hamdan, Krishtianu Ronaldu.

Cristiano RonaldoAl NassrSaudi Pro LeagueAl FaisalyFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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