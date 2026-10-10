¡Gol 980! Los tantos de Ronaldo, Costa y Coman dan una gran victoria al Al-Nassr

·28·Deportes
¡Gol 980! Los tantos de Ronaldo, Costa y Coman dan una gran victoria al Al-Nassr

Arabia Saudita En el marco de la 9.ª jornada de la Saudi Pro League, el club Al-Nassr recibió al Al-Diriyah en Riad. Los anfitriones, con una plantilla llena de estrellas, marcaron 3 goles sin respuesta, sellando una victoria contundente y amplia por 3:0 oficialmente.

El encuentro tuvo una importancia simbólica e histórica, no solo por los tres puntos, sino también por los récords absolutos en la historia del fútbol.

Resultado histórico para Ronaldo y los goles de la victoria de Al-Nassr

Durante todo el partido, los locales tomaron la iniciativa, ejerciendo una presión constante sobre la defensa rival:

  • Gol 980 registrado (minuto 23): La leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo abrió el marcador. Este gol pasó a la historia como el gol oficial número 980 en la carrera profesional del delantero de 41 años, acercándolo aún más a la mágica cifra de los 1000 goles;

  • Aumentando la ventaja (minuto 35): El centrocampista del Al-Nassr, Samu Costa, anotó para consolidar la superioridad de su equipo;

  • Gol final (minuto 77): El extremo francés Kingsley Coman, demostrando su gran clase, puso el 3:0 definitivo y sentenció el destino del encuentro.

Tabla de posiciones: Un nuevo paso en la carrera por el título

Tras esta gran victoria, el gigante de Riad dio un salto en la clasificación:

  • Al-Nassr 2.º: Gracias a estos tres puntos cruciales, el equipo suma un total de 19 puntos y asciende al segundo lugar de la Pro League;

  • Situación del Al-Diriyah: Los visitantes, derrotados, se mantienen en la novena posición con 11 puntos.

Acta del partido y alineaciones estelares

Saudi Pro League. 9.ª jornada

Al-Nassr — Al-Diriyah 3:0

Goles: Cristiano Ronaldo (23), Samu Costa (35), Kingsley Coman (77).

  • Al-Nassr: Bento, Al-Boushal, Simakan, Iñigo Martínez, Aman (Nasser, 84), Al-Khaibari, Samu Costa, Coman (Yahya, 78), Sadio Mané, João Félix (Al-Hamdan, 78), Cristiano Ronaldo.

  • Al-Diriyah: Walid Abdullah, Hussein (Mohamed Heban, 68), Al-Faraj, Djimsiti, Lajami, Mbemba, Bulbina (Al-Qahtani, 84), Idrissa Gueye, Enzo Millot, Óscar Rodríguez (Wadi, 83), Darwin Núñez.

El Al-Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo, continúa su lucha por el título, mientras el delantero se acerca cada día más a la fantástica cifra de los 1000 goles.

Al-NassrCristiano RonaldoSaudi Pro League9.ª jornadaFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La historia se actualiza: ¡Cristiano Ronaldo marca su gol número 979 en su carrera!La historia se actualiza: ¡Cristiano Ronaldo marca su gol número 979 en su carrera!10 septiembre 06:45Alarma de 213 millones en el Al-Nassr: ¿se paralizan los fichajes?Alarma de 213 millones en el Al-Nassr: ¿se paralizan los fichajes?26 julio 22:30Cristiano Ronaldo regresa al Al-Nassr: su futuro en la selección sigue siendo inciertoCristiano Ronaldo regresa al Al-Nassr: su futuro en la selección sigue siendo incierto6 octubre 06:37Al-Ain golea 4-0 a Al-Nassr: ¡Una sensación monumental en la Champions League Élite de la AFC!Al-Ain golea 4-0 a Al-Nassr: ¡Una sensación monumental en la Champions League Élite de la AFC!15 septiembre 23:16¡Ronaldo lleva a Al-Nassr a la victoria y envía un mensaje misterioso: 979 goles en su carrera!¡Ronaldo lleva a Al-Nassr a la victoria y envía un mensaje misterioso: 979 goles en su carrera!10 septiembre 21:43El equipo de Ronaldo en shock ante un outsider: Al-Nassr registra un empate inesperadoEl equipo de Ronaldo en shock ante un outsider: Al-Nassr registra un empate inesperado13 septiembre 06:21
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?