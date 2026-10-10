¡Gol 980! Los tantos de Ronaldo, Costa y Coman dan una gran victoria al Al-Nassr

Arabia Saudita En el marco de la 9.ª jornada de la Saudi Pro League, el club Al-Nassr recibió al Al-Diriyah en Riad. Los anfitriones, con una plantilla llena de estrellas, marcaron 3 goles sin respuesta, sellando una victoria contundente y amplia por 3:0 oficialmente.

El encuentro tuvo una importancia simbólica e histórica, no solo por los tres puntos, sino también por los récords absolutos en la historia del fútbol.

Resultado histórico para Ronaldo y los goles de la victoria de Al-Nassr

Durante todo el partido, los locales tomaron la iniciativa, ejerciendo una presión constante sobre la defensa rival:

Gol 980 registrado (minuto 23): La leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo abrió el marcador. Este gol pasó a la historia como el gol oficial número 980 en la carrera profesional del delantero de 41 años, acercándolo aún más a la mágica cifra de los 1000 goles;

Aumentando la ventaja (minuto 35): El centrocampista del Al-Nassr, Samu Costa, anotó para consolidar la superioridad de su equipo;

Gol final (minuto 77): El extremo francés Kingsley Coman, demostrando su gran clase, puso el 3:0 definitivo y sentenció el destino del encuentro.

Tabla de posiciones: Un nuevo paso en la carrera por el título

Tras esta gran victoria, el gigante de Riad dio un salto en la clasificación:

Al-Nassr 2.º: Gracias a estos tres puntos cruciales, el equipo suma un total de 19 puntos y asciende al segundo lugar de la Pro League;

Situación del Al-Diriyah: Los visitantes, derrotados, se mantienen en la novena posición con 11 puntos.

Acta del partido y alineaciones estelares

Saudi Pro League. 9.ª jornada

Al-Nassr — Al-Diriyah 3:0

Goles: Cristiano Ronaldo (23), Samu Costa (35), Kingsley Coman (77).

Al-Nassr: Bento, Al-Boushal, Simakan, Iñigo Martínez, Aman (Nasser, 84), Al-Khaibari, Samu Costa, Coman (Yahya, 78), Sadio Mané, João Félix (Al-Hamdan, 78), Cristiano Ronaldo.

Al-Diriyah: Walid Abdullah, Hussein (Mohamed Heban, 68), Al-Faraj, Djimsiti, Lajami, Mbemba, Bulbina (Al-Qahtani, 84), Idrissa Gueye, Enzo Millot, Óscar Rodríguez (Wadi, 83), Darwin Núñez.

El Al-Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo, continúa su lucha por el título, mientras el delantero se acerca cada día más a la fantástica cifra de los 1000 goles.