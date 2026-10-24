El Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES Football Observatory) presentó un nuevo informe analítico sobre los jugadores más rápidos de la UEFA Champions League.

Según los resultados de este prestigioso estudio, el miembro del club inglés Manchester Cityy de la selección nacional de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov fue reconocido como el defensa central más rápido de Europa en su posición.

35,8 km/h para Khusanov: ¿Cómo se registró el récord?

En el ranking de defensas centrales, Khusanov superó a las estrellas de los grandes equipos con su velocidad fenomenal:

Velocidad máxima: El jugador uzbeko alcanzó una velocidad de 35,8 km/h en el campo, ocupando el primer lugar absoluto en su posición;

Superando a la competencia: Khusanov también dejó atrás a Micky van de Ven, miembro del Tottenham y considerado uno de los defensas más intensos de Europa;

Más rápido que los delanteros: Su marca resultó ser superior a la velocidad máxima de Kylian Mbappé (35,7 km/h), quien lidera entre los delanteros centro.

¿Quiénes son los líderes en otras posiciones?

Los analistas del CIES formaron una lista de los 20 jugadores más rápidos en cinco categorías distintas:

Extremos: El título del jugador más rápido de la competición fue para el representante del Newcastle, Anthony Gordon — su marca máxima alcanzó los 37,9 km/h ;

Laterales: Los representantes del PSG lideran en esta categoría, en particular Achraf Hakimi con una velocidad de 36,4 km/h , seguido por Nuno Mendes;

Centrocampistas centrales: El joven talento del Tottenham, Archie Gray , se convirtió en el líder de la división con una velocidad de 34,8 km/h ;

Delanteros centro: La estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé , fue nombrado el más rápido entre los delanteros con 35,7 km/h .

«Estrellas que caminan en el campo»: Análisis de la distribución de velocidad

El estudio examinó no solo la velocidad máxima, sino también la distancia recorrida por los jugadores según categorías de velocidad. Se identificó una tendencia interesante entre los 100 jugadores seleccionados:

Los que más caminan a baja velocidad (menos de 7 km/h): Los delanteros centro lideraron esta categoría. Kylian Mbappé pasó el 43,5 % de su distancia total, Victor Osimhen el 41,9 % , y Luis Suárez el 40,1 % caminando o dando pasos lentos;

Centrocampistas en movimiento constante: Los jugadores que menos caminaron y mantuvieron un ritmo alto fueron los centrocampistas centrales: Hakon Evjen (23,0 %), João Simões (24,1 %) y Lucas Bergvall (25,2 %).

La capacidad de Abdukodir Khusanov para combinar una sensibilidad posicional moderna con una velocidad inigualable demuestra una vez más que su lugar en la defensa del Manchester Cityes cada vez más importante.