Los planes del Manchester City para el mercado de fichajes de invierno se están aclarando poco a poco. El club tiene como objetivo vender o ceder a ciertos jugadores, extender los contratos de varios líderes y reforzar la posición de lateral derecho. Este proceso Abdukodir Khusanovtambién podría afectar a su función en el equipo.

Se espera que el Manchester City tome una serie de decisiones destinadas a remodelar la plantilla durante la ventana de transferencias de enero. El futuro de algunos jugadores en el club está en duda, mientras que otros están programados para ser retenidos con contratos a largo plazo.

El medio mancitycore.com , que cubre la actividad del City, publicó un material analítico sobre los planes de transferencia de invierno del club, posibles salidas, nuevos contratos y posibles compras.

Uno de los aspectos más destacados del artículo es el movimiento de transferencias para un lateral derecho. Si el club trae a un jugador especializado para esta posición, Abdukodir Khusanovpodría tener como tarea principal jugar en la defensa central.

Mateo Kovacic y Rayan Aït-Nouri podrían irse

del Manchester City en la parte superior de la lista de jugadores que podrían dejar el Manchester City se encuentran Mateo Kovacic y Rayan Aït-Nouri.

El centrocampista croata de 32 años, Mateo Kovacic, solo ha jugado tres partidos en la Premier League esta temporada. Su contrato actual con el club finaliza el próximo verano. Además de Kovacic, el portero de 34 años Marcus Bettinelli también está a punto de terminar su contrato, aunque aún no ha jugado ni un solo partido para el City.

Tras los fichajes de verano, las oportunidades de Kovacic en el equipo principal se redujeron aún más. Se dice que el Manchester City ha gastado más de 300 millones de libras esterlinas para fortalecer la línea del mediocampo, incorporando a jugadores como Enzo Fernández, Elliot Anderson y Ayoub Bouaddi.

El club turco Fenerbahçe ha mostrado interés en el jugador croata. A partir de enero, Kovacic tendrá derecho a firmar un acuerdo preliminar con un club extranjero como jugador cuyo contrato termina en seis meses. Al mismo tiempo, el City podría considerar la opción de venderlo en invierno si llega una oferta adecuada.

Aït-Nouri quiere dejar el club para jugar con regularidad

El lateral izquierdo argelino Rayan Aït-Nouri también en el Manchester City está reconsiderando su futuro.

Bajo la dirección de Enzo Maresca, el jugador no ha jugado ni un minuto en diez partidos de la Premier League. Participó en cuatro encuentros de la Champions League y la Copa de la Liga, jugando un total de 168 minutos y dando tres asistencias.

Sin embargo, Aït-Nouri sigue estando detrás de Josko Gvardiol y Nico O'Reilly. En algunos partidos, ni siquiera ha sido incluido en la lista de convocados.

El deseo de tener práctica de juego regular ha llevado al jugador a pensar en dejar el club. La Juventus está considerando la posibilidad de ficharlo cedido en enero. Debido a las limitadas capacidades financieras del club italiano, la opción de préstamo se considera la solución más aceptable.

Además, el Napoli también ha mostrado interés en Aït-Nouri. El Barcelona está siguiendo la situación del jugador argelino debido a que Alejandro Balde podría dejar el equipo. El Manchester United también ha renovado su interés en su traspaso.

La situación de Aït-Nouri en la selección nacional también se ha complicado. No fue convocado a la selección de Argelia. El entrenador del equipo nacional, Brahim Hemdani, enfatizó que las decisiones relacionadas con el jugador se toman en función de los intereses del equipo.

«No hay ningún problema o medida disciplinaria contra Rayan. Las discusiones en el vestuario siguen siendo confidenciales, pero mis decisiones se toman basándose únicamente en el equilibrio y el bienestar del equipo», dijo el entrenador.

Los mejores clubes europeos luchan por Josko Gvardiol

Varios grandes clubes europeos han mostrado interés en Josko Gvardiol, de 24 años. El Barcelona considera al defensa croata como uno de los principales candidatos para fortalecer la línea de defensa central. Otra opción para el club catalán es el jugador del Bayern Múnich, Jonathan Tah.

Sin embargo, la probabilidad de que Gvardiol deje el Manchester City en la ventana de transferencias de invierno es baja. Las fuentes en España también consideran que es difícil realizar tal transferencia en enero. Es posible que el Barcelona tenga que vender a algunos jugadores de su plantilla antes de poder comprar al jugador.

El PSG, Liverpool, Bayern Múnich y Chelsea también están interesados en Gvardiol. Algunos de ellos están dispuestos a estudiar las condiciones financieras de la transferencia si el City decide vender al jugador en el futuro.

El defensa croata extendió su contrato con el Manchester City hasta 2031 en julio. Su valor de mercado se estima en aproximadamente 64 millones de libras esterlinas.

Se firmará un nuevo contrato con Matheus Nunes

El Manchester City está cerca de firmar un nuevo contrato de tres años con uno de los jugadores importantes del equipo, Matheus Nunes.

El jugador portugués, comprado al Wolverhampton por 53 millones de libras esterlinas, se ha convertido en un jugador importante, cumpliendo también la función de lateral derecho. Se dice que su contrato actual finaliza al final de la temporada actual.

El nuevo acuerdo prevé aumentar el salario del jugador en al menos 20 mil libras esterlinas por semana. Como resultado, el salario base de Nunes podría alcanzar las 150 mil libras esterlinas.

El club ve la retención del jugador como una parte importante de sus planes a largo plazo.

Abdukodir Khusanov podría volver a la defensa central

El Manchester City también planea fortalecer la posición de lateral derecho. Esto podría afectar las funciones de Abdukodir Khusanov, de Uzbekistán, en el equipo.

El City, que no trajo a un jugador específico para esta posición en la ventana de transferencias de verano, ha estado utilizando a Khusanov como reserva de Matheus Nunes. El defensa de la selección nacional de Uzbekistán también es capaz de jugar con confianza en la banda derecha, pero su posición principal es la defensa central.

Según los analistas, Khusanov puede mostrar plenamente sus puntos fuertes en la defensa central. Si se realiza una transferencia separada para un lateral derecho, se creará una oportunidad para que el jugador uzbeko juegue regularmente en el centro de la defensa.

En la lista de posibles compras del City también está el jugador del Chelsea, Malo Gusto. El jugador francés de 23 años jugó en el Chelsea bajo la dirección de Enzo Maresca. Podría estar abierto a una transferencia debido a que le cuesta entrar en el equipo principal de su equipo actual.

Se espera que el City compita con Liverpool, Tottenham, Atlético de Madrid, Milan, Como y RB Leipzig por Gusto. El club también está siguiendo al jugador del Newcastle, Tino Livramento, como opción de reserva.

Si el Manchester City realiza la transferencia de un lateral derecho, esto podría ampliar las oportunidades de Khusanov en la defensa central.

El traspaso de Ismaelo Ganiu podría posponerse para el verano

El defensa central de 21 años del Lens, Ismaelo Ganiu, también está bajo la observación de los ojeadores del Manchester City. Los clubes ingleses Chelsea, Tottenham, Newcastle, Fulham y Brentford también están interesados en el jugador del club francés.

El valor de transferencia de Ganiu se estima en aproximadamente 25,5 millones de libras esterlinas o 30 millones de euros. Se dice que debido a una lesión en la rodilla, el jugador no podrá jugar durante varias semanas.

Por esta razón, es más probable que su transferencia se realice en el verano de 2027 en lugar de en enero.

Está previsto que el Manchester City se enfrente al Lens en la Champions League el 20 de enero de 2027. Este encuentro podría permitir a los ojeadores del club observar al jugador directamente.

La carrera de Ganiu en el Lens despierta un interés especial para el City. Abdukodir Khusanov también se mudó a Manchester desde el club francés, y esta transferencia fue un paso importante en la carrera del defensa uzbeko en el fútbol europeo.

Steven Mfuni también está siendo seguido por el PSG y el Bayern Múnich

El Manchester City está tratando de retener al defensa central de 18 años, Steven Mfuni, en el equipo. El PSG y el Bayern Múnich están observando las capacidades del joven jugador.

Mfuni actualmente juega cedido en el Coventry City y ha sido titular en tres partidos de la Premier League.

Su contrato con el City podría terminar esta temporada. Sin embargo, el club tiene la opción de extender el contrato y la dirección está trabajando para ofrecerle un acuerdo a largo plazo.

Erling Haaland no dejará el City

Los grandes clubes europeos también están observando a Erling Haaland. Sin embargo, la salida del delantero noruego del Manchester City no se considera actualmente como un escenario de transferencia real.

El contrato de Haaland con el club es válido hasta junio de 2034. A pesar de las noticias sobre una posible transferencia relacionada con el Barcelona, se dice que el entorno del jugador no está discutiendo tal movimiento.

Cuando se le preguntó al canal de televisión noruego TV2 sobre la situación en el club y las posibles sanciones, Haaland respondió:

«Creo que aparecerán las respuestas. No sé cuándo».

El delantero también destacó que se siente feliz en el Manchester City.

Las acusaciones financieras podrían afectar los planes de transferencia

La política de transferencias del Manchester City también depende de las acusaciones presentadas contra el club por violaciones financieras y sus consecuencias legales.

El club ha apelado la sentencia dictada por 114 violaciones. Se espera que esta apelación sea examinada en diciembre. Hay informes de que el asunto de la sanción podría no resolverse antes de 2027.

Por ahora, esta situación permite al City mantener la plantilla y continuar con los planes de transferencia. Sin embargo, la cuestión de cuántas transferencias realizará el City en enero, cuánto dinero gastará y qué jugadores venderá sigue abierta.

¿Cómo podría pasar el mes de enero para el City?

Según el análisis de ManCityCore, para el Manchester City, la ventana de transferencias de invierno podría ser un período de optimización de la plantilla, retención de jugadores y fortalecimiento de algunas posiciones en lugar de grandes compras.

La posible salida de Kovacic y la cesión de Aït-Nouri, así como los planes para firmar nuevos contratos con Nunes y Mfuni, muestran la estrategia del club para remodelar la plantilla.

Sin embargo, uno de los temas más importantes sigue siendo la transferencia de un lateral derecho. La llegada de Malo Gusto u otro jugador podría permitir a Abdukodir Khusanov jugar regularmente en la defensa central. Esto podría ser un factor importante para determinar el papel del jugador uzbeko en el Manchester City y sus perspectivas en las próximas temporadas.