Abdukodir Khusanov impresiona a los fans del Etihad en el duelo contra el Brighton

·13·Deportes
Abdukodir Khusanov impresiona a los fans del Etihad en el duelo contra el Brighton

En el partido estelar de la 9ª jornada de la Premier League, Manchester Cityperdió 0-1 en casa ante el Brighton. El destino del encuentro en el Etihad Stadium se decidió con el único gol del centrocampista visitante Yassin Ayari en el minuto 11.

A pesar del resultado adverso de los locales, el defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov se posicionó como uno de los líderes más fiables y destacados de los «Citizens» en este choque. Nuestro compatriota fue titular y disputó los 90 minutos completos.

Calificaciones de Flashscore: Khusanov en el top 3

El prestigioso portal especializado en estadísticas y análisis deportivo internacional, Flashscore evaluó las actuaciones de los jugadores del Manchester Citycontra el Brighton:

  • Puntuación superior para Khusanov (7,6): Gracias a su solidez defensiva y su actividad en los duelos, Abdukodir Khusanov obtuvo una nota de 7,6, situándose entre los mejores jugadores del equipo junto a Elliot Anderson (7,6);

  • Resultado superior al de Haaland: Es destacable que la nota de nuestro compatriota fue significativamente más alta que la del máximo goleador de los «Citizens», Erling Haaland (6,9), y de varias estrellas experimentadas;

  • La mejor y la peor nota del equipo: La calificación más alta en el equipo mancuniano fue para el extremo Jérémy Doku (8,1). La nota más baja fue para el joven centrocampista Ayub Bouaddi (5,8), quien cometió errores en la medular.

Próximo objetivo: un viaje importante en la Champions League

Tras el duelo ante el Brighton, el Manchester City centra su atención en la competición de clubes más prestigiosa del continente:

  • Rival: RB Leipzig (Alemania);

  • Torneo: UEFA Champions League;

  • Fecha del encuentro: 5 de noviembre, 01:00 hora de Taskent (noche del 4 al 5 de noviembre);

  • Lugar: Red Bull Arena, Leipzig.

El nivel constante y elevado de Abdukodir Khusanov en la Premier League sienta las bases para que se consolide como titular en los partidos de la Champions League.

Abdukodir KhusanovManchester CityPremier LeagueUEFA Champions LeagueFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Sensación en el Etihad: el Brighton derrota al Manchester CitySensación en el Etihad: el Brighton derrota al Manchester CityHoy 22:09Abduqodir Husanov titular: Manchester City se mide ante BrightonAbduqodir Husanov titular: Manchester City se mide ante BrightonHoy 19:50¿Qué dijo Rúben Dias sobre Abdukodir Khusanov antes del partido contra el PSG?¿Qué dijo Rúben Dias sobre Abdukodir Khusanov antes del partido contra el PSG?13 octubre 19:2135,8 km/h: El defensa del Manchester City, Husanov, establece un récord en el estudio del CIES35,8 km/h: El defensa del Manchester City, Husanov, establece un récord en el estudio del CIES24 octubre 17:27¿Husanov ocupará el lateral derecho? La táctica sorpresa de Maresca contra el AEK¿Husanov ocupará el lateral derecho? La táctica sorpresa de Maresca contra el AEK20 octubre 07:04Cómo se evaluó el juego de Khusanov: ¿Cómo superó el Manchester City el obstáculo del Brighton?Cómo se evaluó el juego de Khusanov: ¿Cómo superó el Manchester City el obstáculo del Brighton?29 octubre 08:39
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis