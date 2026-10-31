En el partido estelar de la 9ª jornada de la Premier League, Manchester Cityperdió 0-1 en casa ante el Brighton. El destino del encuentro en el Etihad Stadium se decidió con el único gol del centrocampista visitante Yassin Ayari en el minuto 11.

A pesar del resultado adverso de los locales, el defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov se posicionó como uno de los líderes más fiables y destacados de los «Citizens» en este choque. Nuestro compatriota fue titular y disputó los 90 minutos completos.

Calificaciones de Flashscore: Khusanov en el top 3

El prestigioso portal especializado en estadísticas y análisis deportivo internacional, Flashscore evaluó las actuaciones de los jugadores del Manchester Citycontra el Brighton:

Puntuación superior para Khusanov (7,6): Gracias a su solidez defensiva y su actividad en los duelos, Abdukodir Khusanov obtuvo una nota de 7,6, situándose entre los mejores jugadores del equipo junto a Elliot Anderson (7,6);

Resultado superior al de Haaland: Es destacable que la nota de nuestro compatriota fue significativamente más alta que la del máximo goleador de los «Citizens», Erling Haaland (6,9), y de varias estrellas experimentadas;

La mejor y la peor nota del equipo: La calificación más alta en el equipo mancuniano fue para el extremo Jérémy Doku (8,1). La nota más baja fue para el joven centrocampista Ayub Bouaddi (5,8), quien cometió errores en la medular.

Próximo objetivo: un viaje importante en la Champions League

Tras el duelo ante el Brighton, el Manchester City centra su atención en la competición de clubes más prestigiosa del continente:

Rival: RB Leipzig (Alemania);

Torneo: UEFA Champions League;

Fecha del encuentro: 5 de noviembre, 01:00 hora de Taskent (noche del 4 al 5 de noviembre);

Lugar: Red Bull Arena, Leipzig.

El nivel constante y elevado de Abdukodir Khusanov en la Premier League sienta las bases para que se consolide como titular en los partidos de la Champions League.