Shavkat Umurzoqov visita el club Pakhtakor y anuncia un plan de grandes cambios

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Shavkat Umurzoqov visita el club Pakhtakor y anuncia un plan de grandes cambios

El alcalde de Taskent, Shavkat Umurzoqov, visitó la sede de uno de los equipos principales del país, el club de fútbol Pakhtakor. El alcalde se reunió con la administración del club, el cuerpo técnico, los especialistas en preparación física, el capitán del equipo y los jugadores para mantener un diálogo abierto y sincero.

En la reunión, se discutió como tema central la preservación del rico legado histórico de los «leones», junto con la modernización del club según los estándares internacionales, la renovación fundamental de la base material y técnica, y la creación de todas las condiciones para nuevas victorias.

Éxito global de la academia y ecosistema moderno

El alcalde de la ciudad de Pakhtakor destacó el papel incomparable del club en el fútbol uzbeko:

  • Patrimonio nacional y ranking CIES: Pakhtakor no es solo una parte integral de la historia deportiva de la capital, sino de todo el país. La academia del club, en el ranking mundial del CIES Football Observatory sobre la formación de jugadores, alcanzó el puesto 46 demostrando que existe una base para un gran crecimiento;

  • Ecosistema futbolístico completo: Se señaló que el fútbol moderno no es solo un juego, sino un sistema integral que busca descubrir jóvenes talentos, crear condiciones de trabajo dignas y garantizar una competencia deportiva justa.

Renovación de la base, sistema de recuperación y nuevos equipos

Basándose en las propuestas de los miembros del equipo, se establecieron medidas prácticas:

  • Modernización de la base material y técnica: Se suministrarán equipos médicos y de entrenamiento de última generación para la rehabilitación de los jugadores, el mantenimiento de su condición física a un alto nivel y una preparación completa para partidos internacionales de gran responsabilidad;

  • Gestión profesional e imagen: Se introducirán estándares internacionales avanzados de gestión en las actividades del club y se implementarán programas específicos para formar una imagen moderna de la marca Pakhtakor, digna de su historia;

  • Apoyo financiero: Cabe recordar que, anteriormente, la alcaldía de Taskent había asignado 5 mil millones de soums con el objetivo de apoyar al club Pakhtakor y garantizar su estabilidad.

El objetivo principal de la alcaldía y la dirección del club es realizar plenamente el potencial del equipo, preservando las tradiciones del fútbol nacional y conquistando nuevas metas en el ámbito internacional.

PakhtakorShavkat UmurzoqovAlcaldía de TaskentCIES Football ObservatoryFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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