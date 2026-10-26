El ganador matemático del Balón de Oro 2026 ha sido revelado

Uno de los centros de análisis deportivo más influyentes del mundo, el CIES Football Observatory, ha presentado su exhaustivo ranking científico antes de la entrega del Balón de Oro 2026. Según los análisis matemáticos y la metodología Impect de la organización, el Balón de Oro de este año debe ser ganado por el extremo del FC Barcelona, Lamine Yamal debe ganar el trofeo.

Este prestigioso ranking se formó entre los 50 jugadores de campo que registraron el rendimiento más constante y productivo durante la temporada, al igual que el año pasado. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar esta noche, 26 de octubre, en Londres.

Criterios de análisis: ¿Por qué Lamine Yamal?

El ranking del CIES Football Observatory no se basa en emociones, sino en indicadores estadísticos precisos:

Tres criterios principales: Los analistas calcularon la metodología Impect, que evalúa los movimientos de los jugadores en ocho aspectos técnico-tácticos, el nivel de competitividad (dificultad) de los partidos disputados por el jugador, así como los resultados finales registrados;

Líder por segundo año consecutivo: Al igual que en 2025, en los análisis de 2026, Lamine Yamal 95,8 puntos ocupó el primer lugar absoluto como el jugador más útil y potente del planeta;

Los delanteros del Bayern en el top 3: El segundo y tercer lugar fueron ocupados por las estrellas del Bayern Múnich, Michael Olise (93,9 puntos) y Harry Kane (90,5 puntos).

Las posiciones de Messi, Mbappé y Haaland

El top 10 del ranking y la ubicación de otras estrellas llaman la atención de los expertos:

Un trío con el mismo registro: El legendario Lionel Messi (Inter Miami), Désiré Doué (PSG) y Kylian Mbappé (Real Madrid) obtuvieron 90,4 puntos, compartiendo los puestos 4, 5 y 6 respectivamente;

Final del Top 10: Khvicha Kvaratskhelia (PSG, 90,3) y Pedri (Barcelona, 90,3) ocuparon lugares en el top 8, mientras que Erling Haaland (Manchester City) y Pau Cubarsí (Barcelona) completaron el top 10 con 90,0 puntos;

Otras estrellas más abajo: El líder del Real Madrid, Vinícius Júnior (89,8 puntos), quedó en el puesto 13, y Jude Bellingham (84,4 puntos) en el 39. Además, Rodri quedó 14, Raphinha 19, Ousmane Dembélé 27 y Declan Rice 45.

Los 10 mejores futbolistas de 2026 según el CIES

Puesto Jugador Club Puntos CIES 1 Lamine Yamal FC Barcelona 95,8 2 Michael Olise Bayern Múnich 93,9 3 Harry Kane Bayern Múnich 90,5 4 Lionel Messi Inter Miami 90,4 5 Désiré Doué PSG 90,4 6 Kylian Mbappé Real Madrid 90,4 7 Khvicha Kvaratskhelia PSG 90,3 8 Pedri FC Barcelona 90,3 9 Erling Haaland Manchester City 90,0 10 Pau Cubarsí FC Barcelona 90,0

La gran intriga para los aficionados al fútbol de todo el mundo es si la opinión de los jueces internacionales y los votantes en la ceremonia oficial de hoy en Londres coincidirá con esta conclusión científica del CIES.