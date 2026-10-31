Actualmente, « Manchester United» parece cada vez más incapaz de imaginar su futuro. El deseo de luchar en el campo es casi inexistente, y la mayoría de las estrellas juegan muy por debajo de su potencial. Como resultado, el equipo ha sufrido su tercera derrota consecutiva, y el balance de goles en los últimos tres partidos es aterrador: 1:9 .

Tras la derrota por 0-2 ante el Chelsea, los analistas de «Euro-Football» calificaron a los jugadores de Michael Carrick en una escala de diez (cada jugador comenzaba con una base de 6). A continuación, se analiza el rendimiento de los cuatro principales antihéroes que se hundieron y arrastraron al equipo a la derrota.

1. Lisandro Martínez — 2,0 puntos (Tarjeta roja y penalti)

Las acciones del defensa central argentino en este partido no tienen excusa en el fútbol profesional:

Primer golpe y nerviosismo: En la jugada del primer gol, al no poder alcanzar a Morgan Rogers, cometió una falta por frustración y fue amonestado con tarjeta amarilla;

La expulsión decisiva: Poco después, propinó un codazo flagrante a la cara de Fofana dentro de su propia área. Resultado: tarjeta roja directa, expulsión y penalti concedido.

2. Bruno Fernandes — 2,0 puntos (30 balones perdidos y oportunidad desperdiciada)

El capitán portugués, que había pedido en la prensa luchar hasta el final por el entrenador Michael Carrick, en la práctica dejó al técnico al borde de la destitución:

Errores constantes: Estableció un récord negativo al perder el balón 30 veces durante todo el encuentro;

Pases en zonas peligrosas: Perdió el balón tres veces en el centro del campo, abriendo el camino a peligrosos contraataques rivales (uno de ellos terminó en gol de Estevao, anulado por fuera de juego);

Incapacidad en el penalti: A pesar de tener una oportunidad inmejorable desde los 11 metros, envió el balón por encima del travesaño.

3. Bryan Mbeumo — 3,0 puntos (Error que costó un gol)

« Manchester United» comenzó la primera parte con confianza, pero la imprecisión de Mbeumo al inicio de la segunda mitad arruinó todos los planes del equipo:

Error que provocó el gol rival: Retuvo el balón demasiado tiempo en el centro, lo que permitió a Romeo Lavia robárselo e iniciar el contraataque que abrió el marcador para el Chelsea;

Tiro al poste: Más tarde tuvo la oportunidad de corregir su error en una posición muy favorable, pero estrelló el balón en el travesaño, desperdiciando la ocasión.

4. Carlos Baleba — 3,0 puntos (Derrota total en la zona de contención)

Culpable de falta de agresividad defensiva en el primer gol, Baleba entregó completamente el centro del campo:

Fragilidad ante la presión: Fue superado por la pareja Moisés Caicedo y Romeo Lavia — de 6 duelos disputados, perdió el balón en 5 ocasiones;

Poca precisión en los pases: Uno de cada tres pases fue interceptado por el rival (10 errores en 30 pases) y cometió dos faltas graves.

Esta desorganización en el centro del campo y la línea defensiva ha llevado a « Manchester United » a una crisis profunda. Se espera que la directiva tome pronto una decisión final sobre el futuro de Carrick.