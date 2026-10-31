Michael Carrick explica la derrota ante el Chelsea y la caída del Manchester United al puesto 16

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Michael Carrick explica la derrota ante el Chelsea y la caída del Manchester United al puesto 16

Tras la derrota por 0-2 como visitante ante el Chelsea en la Premier League, el entrenador del Manchester United Michael Carrick compartió sus impresiones tras el encuentro. Esta dolorosa derrota ante los londinenses ha hundido a los mancunianos en la tabla de posiciones; el equipo ocupa actualmente la 16ª posición en la Premier League.

En una entrevista con el prestigioso medio BBC , el técnico inglés admitió abiertamente que ambas mitades fueron radicalmente distintas y que el equipo perdió el control total tras el descanso.

«Debimos abrir el marcador en la primera parte»: el análisis de Carrick

El entrenador destacó que quedó satisfecho con el desempeño inicial de su equipo, pero que la falta de efectividad salió muy cara:

  • Un inicio positivo y ocasiones desperdiciadas: Según Carrick, Manchester Unitedcomenzó el partido con intensidad, siguiendo el plan de juego y creando varias situaciones de peligro ante la portería rival, por lo que debió adelantarse en la primera mitad;

  • Lentitud y bajada de ritmo: Sin embargo, tras el descanso, los mancunianos no pudieron mantener la intensidad y redujeron considerablemente el ritmo de juego.

«Un gol desafortunado y un penalti nos pusieron en una situación difícil»

Al hablar sobre el punto de inflexión en la segunda parte, Michael Carrick comentó:

«En la segunda parte, todo pareció desmoronarse en un instante. El primer gol encajado fue un episodio muy desafortunado, y poco después nos pitaron un penalti en contra. Nos vimos en una situación muy compleja y el guion del partido cambió por completo».

Peligro en la tabla: el United, 16º

Debido a la racha de derrotas,Manchester Unitedatraviesa una profunda crisis en la clasificación:

  • 16ª posición: El club se acerca a la zona baja, ocupando actualmente el puesto 16;

  • El futuro de Carrick: La seguidilla de derrotas y la caída en la tabla ponen seriamente en duda la continuidad de Michael Carrick en el banquillo. La directiva del club está a punto de tomar una decisión firme en los próximos días.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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