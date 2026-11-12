Delantero del club İstanbul Başakşehir y capitán de la selección nacional de Uzbekistán Eldor Shomurodov En una entrevista con RIA Novosti, compartió sus opiniones sobre la carrera y el futuro del centrocampista del Galatasaray, Aleksey Batrakov. Destacó especialmente el éxito del joven jugador en la liga turca.

Los logros de Batrakov y la valoración de Shomurodov

Se informa que el talentoso centrocampista de 21 años, Aleksey Batrakov, se trasladó en agosto de este año del Lokomotiv Moscú al gigante turco, Galatasaray. En poco tiempo, ha demostrado su calidad con su nuevo equipo, participando en un total de 13 partidos y registrando en su cuenta 6 goles y 3 asistencias.

«Creo que Aleksey está rindiendo a un nivel muy alto en Turquía ahora mismo. Todo depende, ante todo, de él mismo. En mi opinión, se convertirá en una gran estrella del fútbol ruso» — declaró Eldor Shomurodov durante su entrevista.

Estadísticas de Aleksey Batrakov Datos y detalles Club actual Galatasaray (Turquía) Club anterior Lokomotiv Moscú (Rusia) Número de partidos jugados 13 encuentros Goles y asistencias Autor de 6 goles y 3 asistencias Atleta que realizó la valoración Eldor Shomurodov (İstanbul Başakşehir / Selección de Uzbekistán)

Hoy se disputa un importante partido amistoso en Taskent

Recordamos que hoy, 12 de noviembre, comienza en Taskent un prestigioso partido amistoso entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia. Posteriormente, la selección rusa el 17 de noviembre recibirá a la selección de Venezuela. El entrenador Valeri Karpin ha convocado a un total de 28 jugadores para los últimos partidos del año.

¿Crees que el joven centrocampista Aleksey Batrakov podrá mantener sus grandes resultados en el Galatasaray y atraer aún más el interés de los clubes top de Europa? ¡Deja tu opinión en los comentarios!