Intriga en la Süper Lig: la lesión de Osimhen abre el camino a Shomurodov y Salah

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Intriga en la Süper Lig: la lesión de Osimhen abre el camino a Shomurodov y Salah

La gran estrella y líder del ataque del Galatasaray, líder de la Süper Lig turca, Victor Osimhen ha sufrido una lesión grave y estará de baja por tiempo indefinido.

Según el servicio de prensa del gigante de Estambul, el delantero de la selección nigeriana sufrió una lesión grave en la rodilla durante un partido de la Champions League. Tras evaluar la gravedad, los médicos decidieron operar al jugador el 7 de noviembre. La fecha de regreso de Osimhen a los terrenos de juego sigue siendo una incógnita.

Una noche desafortunada contra el Stuttgart y una rotura de ligamentos

Este desafortunado incidente ocurrió durante un encuentro de la UEFA Champions League:

  • Derrota y lesión: El 3 de noviembre, el club alemán Stuttgart venció al Galatasaray por 2-0 en casa (ambos goles de los alemanes fueron obra del centrocampista de la selección rusa Aleksey Batrakov);

  • Informe médico: Fue en este partido donde Osimhen se estiró los ligamentos de la rodilla izquierda, y los médicos consideraron necesaria una cirugía urgente;

  • Una temporada fantástica interrumpida: Antes de la lesión, el goleador nigeriano había disputado 11 partidos con la camiseta del Galatasaray, anotando 10 goles y dando 3 asistencias (8 de ellos en partidos del campeonato local).

Intriga en la carrera por el pichichi: Eldor Shomurodov oportunidad

La baja de Victor Osimhen tendrá inevitablemente un impacto serio en la lucha por el máximo goleador de la Süper Lig turca:

  • El dúo nigeriano en cabeza: Actualmente, dos delanteros nigerianos — Victor Osimhen y Gift Orban — lideran la lista de goleadores con 9 tantos cada uno;

  • Shomurodov y Salah al acecho: El capitán de la selección nacional de Uzbekistán Eldor Shomurodov y la estrella egipcia Mohamed Salah suman 8 goles cada uno, situándose a solo uno de los líderes;

  • Predicciones de los expertos: Según los especialistas, si Osimhen se pierde muchos partidos debido a su recuperación, quedará inevitablemente fuera de la carrera por la Bota de Oro. Esto crea una oportunidad ideal para que Eldor Shomurodov y Salah se disputen el título de máximo goleador del campeonato.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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