Intriga en la Süper Lig: la lesión de Osimhen abre el camino a Shomurodov y Salah

La gran estrella y líder del ataque del Galatasaray, líder de la Süper Lig turca, Victor Osimhen ha sufrido una lesión grave y estará de baja por tiempo indefinido.

Según el servicio de prensa del gigante de Estambul, el delantero de la selección nigeriana sufrió una lesión grave en la rodilla durante un partido de la Champions League. Tras evaluar la gravedad, los médicos decidieron operar al jugador el 7 de noviembre. La fecha de regreso de Osimhen a los terrenos de juego sigue siendo una incógnita.

Una noche desafortunada contra el Stuttgart y una rotura de ligamentos

Este desafortunado incidente ocurrió durante un encuentro de la UEFA Champions League:

Derrota y lesión: El 3 de noviembre, el club alemán Stuttgart venció al Galatasaray por 2-0 en casa (ambos goles de los alemanes fueron obra del centrocampista de la selección rusa Aleksey Batrakov);

Informe médico: Fue en este partido donde Osimhen se estiró los ligamentos de la rodilla izquierda, y los médicos consideraron necesaria una cirugía urgente;

Una temporada fantástica interrumpida: Antes de la lesión, el goleador nigeriano había disputado 11 partidos con la camiseta del Galatasaray, anotando 10 goles y dando 3 asistencias (8 de ellos en partidos del campeonato local).

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La baja de Victor Osimhen tendrá inevitablemente un impacto serio en la lucha por el máximo goleador de la Süper Lig turca: