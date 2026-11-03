Una de las publicaciones más influyentes y populares de Turquía, Sabah, ha publicado un artículo analítico exhaustivo sobre la carrera por el título de máximo goleador de la Süper Lig. En el informe preparado por el periodista Uğur Çem, la estrella más valiosa del campeonato, el «Rey Enmascarado» nigeriano Victor Osimhen que brilla en el Galatasaray, así como la única fuerza capaz de ofrecerle una competencia digna, el goleador uzbeko del Başakşehir, Eldor Shomurodov,han sido especialmente destacados.

Según la conclusión unánime de los expertos turcos, solo Shomurodov es capaz actualmente de resistir el ritmo goleador implacable de Osimhen en la liga.

El «Rey Enmascarado» y el delantero uzbeko: ¿Qué dicen las estadísticas?

Los datos presentados por la publicación muestran el dominio absoluto de ambos delanteros en el campo:

La impresionante racha de Osimhen: Desde la temporada 2024/25, Victor Osimhen ha enfrentado a 23 equipos con el Galatasaray y ha marcado contra 17 de ellos, sumando un total de 50 goles. En los 6 partidos de la temporada actual, ha anotado 9 goles (3 dobletes), mostrando una alta eficacia;

La respuesta digna de Shomurodov: Aunque solo está en su segunda temporada en la Süper Lig, el delantero del Başakşehir, Eldor Shomurodov, ya ha logrado marcar 30 goles;

El actual poseedor de la «Bota de Oro»: Tras terminar la temporada pasada como máximo goleador del campeonato con 22 goles, Eldor no se detiene en esta edición — ya cuenta con 8 tantos y defiende su título con éxito.

¿Por qué las otras estrellas se han quedado atrás?

Sabah indica en su lista que otros nombres famosos han quedado fuera de esta lucha por diversas razones:

Salidas y bajadas de rendimiento: El brasileño Anderson Talisca, con 29 goles en la Süper Lig, dejó el Fenerbahçe en verano. Youssef En-Nesyri, con 26 tantos, fue apartado del equipo debido a su rendimiento insatisfactorio;

Falta de regularidad: El delantero del Rizespor, Ali Sowe, autor de 28 goles, solo ha podido marcar 2 veces en 10 partidos esta temporada.

Situación en la tabla de goleadores de la nueva temporada

La competencia entre estrellas de clase mundial en la tabla de goleadores del campeonato actual se ha intensificado:

1er lugar: Victor Osimhen y Gift Orban — 9 goles cada uno;

2do lugar: Eldor Shomurodov y Mohamed Salah — 8 goles cada uno;

3er lugar: Vedat Muriqi y Dušan Vlahović — 7 goles cada uno.

El hecho de que Eldor Shomurodov lidere el campeonato turco junto a delanteros de renombre como Mohamed Salah y Dušan Vlahović es el centro de atención de la prensa local y extranjera.