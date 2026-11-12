El reloj mecánico «más delgado» del mundo premiado en Suiza

El modelo ThinKing Mystery, creado por el relojero independiente ruso Konstantin Chaykin, recibió el premio «Audacia» en el prestigioso Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) celebrado en Suiza. Así lo informó Kommersant.

El premio, entregado el 7 de noviembre de 2026, se otorga por un enfoque inusual y la audacia creativa en la relojería.

El modelo ThinKing Mystery tiene un grosor de solo 1,65 milímetros y un peso de 12,1 gramos sin la correa. Por ello, se considera el reloj mecánico más delgado del mundo.

El mecanismo del reloj consta de 284 piezas. La hora no se indica mediante manecillas tradicionales, sino a través de discos de zafiro transparentes. Otra característica única del modelo es que su mecanismo está integrado en la caja.

Según el fabricante, solo se producirán 12 unidades de este reloj en todo el mundo. El precio ronda los 400 000 francos suizos, sin impuestos.

Cabe señalar que Konstantin Chaykin ya ganó el premio «Audacia» en el GPHG en 2018. En aquella ocasión, fue premiado su modelo Clown.