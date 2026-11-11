Eldor Shomurodov se dirige a los jóvenes jugadores antes del partido contra Rusia

El capitán de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, compartió su opinión sobre los jóvenes jugadores convocados para la concentración previa al partido amistoso contra Rusia. El delantero destacó que los está ayudando, pero afirmó que consolidar su lugar en la selección depende ahora de su propio esfuerzo.

La selección nacional de Uzbekistán se prepara para un importante encuentro amistoso contra Rusia. Antes del partido, el capitán Eldor Shomurodov habló con los periodistas sobre los jóvenes convocados, sus capacidades y el próximo rival.

«A la selección siempre se convoca a los que lo merecen»

Según Shomurodov, en esta concentración también se ha dado oportunidad a nuevos jugadores jóvenes. El capitán destacó que los veteranos están ayudando a los jóvenes a adaptarse y mostrar su potencial.

«Se han sumado nuevos jóvenes a esta concentración. A la selección siempre se convoca a los que lo merecen. Estamos ayudando a los jóvenes. El resto depende de ellos», dijo Eldor Shomurodov, según declaraciones recogidas por el periodista de Tribuna.uz.

En estas palabras del capitán hay una señal importante para los jóvenes: ser convocado a la selección es una gran oportunidad, pero aprovecharla depende de la habilidad, el trabajo y la dedicación de cada jugador.

¿Qué aspecto de la selección rusa destacó Shomurodov?

Al hablar del próximo rival, el capitán uzbeko señaló que el equipo de Rusia cuenta con jugadores individualmente fuertes.

«Rusia tiene jugadores individualmente fuertes. Será un partido interesante», declaró el delantero.

De esta declaración se desprende que Shomurodov valora bien el potencial del rival. El partido contra Rusia será una oportunidad para que los jugadores uzbekos pongan a prueba sus capacidades frente a un rival fuerte.

¿Cuándo se jugará el Uzbekistán — Rusia?

Recordamos que el partido amistoso entre las selecciones de Uzbekistán y Rusia se llevará a cabo el 12 de noviembre en el estadio Pakhtakor de Taskent.

Partido: Uzbekistán — Rusia

Fecha: 12 de noviembre

Estadio: Pakhtakor

Hora de inicio: 20:00 (hora de Taskent)

La pregunta principal que interesa a los aficionados ahora es: ¿qué juego mostrará la selección de Uzbekistán, dirigida por Fabio Cannavaro, contra Rusia? Especialmente, las capacidades de los jóvenes convocados y los movimientos de la línea de ataque liderada por Eldor Shomurodov estarán en el centro de atención.