Se informa que el experto ruso ha seguido los partidos de la selección de Uzbekistán en la Copa del Mundo. Destacó que el simple hecho de que el equipo nacional haya llegado a una competición tan importante es un gran logro, y analizó las fortalezas y debilidades del equipo.

El exdelantero y experimentado entrenador de la selección nacional de Rusia, Igor Kolyvanov, compartió sus opiniones y expectativas en una entrevista con el medio «Sport24» antes del partido amistoso entre Rusia y Uzbekistán que se celebrará en Taskent. Según él, los jugadores rusos deben salir al campo con el único objetivo de ganar.

«Por supuesto, vi los partidos de Uzbekistán en la Copa del Mundo. Para ser honesto, no mostraron un juego muy convincente. Pero para un equipo que llegó a la Copa del Mundo, esto ya es un gran logro. La selección de Uzbekistán destaca por su espíritu de lucha y cuenta con jugadores de buen nivel. El equipo luchó hasta el final. Quizás faltó experiencia y habilidad para competir de igual a igual con los rivales europeos más fuertes» — dijo Igor Kolyvanov.

Parámetros de la concentración de la selección rusa Información y detalles Primer partido amistoso 12 de noviembre en Taskent contra Uzbekistán Segundo partido amistoso 17 de noviembre en Krasnodar contra Venezuela Opinión del experto Igor Kolyvanov (exdelantero y entrenador) Idea principal «Rusia está obligada a ganar a Uzbekistán, tenemos suficientes jugadores jóvenes y prometedores en la plantilla»

«Rusia ganará» — Kolyvanov sobre el próximo partido

Kolyvanov señaló que la selección rusa tiene suficientes jugadores talentosos y jóvenes, por lo que el equipo es competitivo. En su opinión, Rusia debería ser superior en todos los aspectos y alzarse con la victoria en el encuentro de Taskent.

«Rusia está obligada a ganar a Uzbekistán. Tenemos un muy buen equipo, con suficientes jugadores jóvenes, prometedores y en crecimiento. Somos competitivos y debemos mostrar un buen fútbol. Creo que Rusia ganará» — concluyó el experto.

Cabe recordar que, en el marco de esta concentración, la selección rusa se enfrentará a Uzbekistán en Taskent el 12 de noviembre y recibirá a la selección de Venezuela en Krasnodar el 17 de noviembre.

¿Qué tan fundamentadas cree que son las opiniones del reconocido entrenador y qué equipo tomará la ventaja en el partido amistoso de Taskent? ¡Deje su opinión en los comentarios!