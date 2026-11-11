Se revelan las armas principales de la selección de Uzbekistán antes del duelo contra Rusia

Mañana, 12 de noviembre, comenzará en Taskent el prestigioso partido amistoso de fútbol entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia. Antes de este enfrentamiento, el reconocido experto y agente de fútbol Jamol Akayev concedió una entrevista a la publicación «Euro-Football», compartiendo sus opiniones sobre el potencial actual de nuestro equipo nacional, las estrellas de la plantilla y el interés de los clubes europeos.

«Uzbekistán se está convirtiendo en uno de los líderes del fútbol asiático»

Según Jamol Akayev, en los últimos años el fútbol uzbeko ha dado grandes pasos, convirtiéndose en una fuerza líder en Asia no solo en la selección absoluta, sino también en todas las categorías juveniles. El experto destacó especialmente a los líderes de las líneas defensiva y ofensiva.

«Se puede destacar especialmente la línea defensiva; aquí Abdukodir Khusanov y Jahongir Urozov forman una pareja central fiable», dijo el agente.

También se mencionó que merecen reconocimiento jóvenes talentos como Behruz Karimov, quien brilló en la Copa del Mundo y luego se trasladó al club suizo Lugano, así como Muhammadrasul Abdulmajidov, quien despertó un serio interés del club francés Brest antes del cierre del mercado de fichajes.