Se revelan las armas principales de la selección de Uzbekistán antes del duelo contra Rusia
Mañana, 12 de noviembre, comenzará en Taskent el prestigioso partido amistoso de fútbol entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia. Antes de este enfrentamiento, el reconocido experto y agente de fútbol Jamol Akayev concedió una entrevista a la publicación «Euro-Football», compartiendo sus opiniones sobre el potencial actual de nuestro equipo nacional, las estrellas de la plantilla y el interés de los clubes europeos.
«Uzbekistán se está convirtiendo en uno de los líderes del fútbol asiático»
Según Jamol Akayev, en los últimos años el fútbol uzbeko ha dado grandes pasos, convirtiéndose en una fuerza líder en Asia no solo en la selección absoluta, sino también en todas las categorías juveniles. El experto destacó especialmente a los líderes de las líneas defensiva y ofensiva.
«Se puede destacar especialmente la línea defensiva; aquí Abdukodir Khusanov y Jahongir Urozov forman una pareja central fiable», dijo el agente.
También se mencionó que merecen reconocimiento jóvenes talentos como Behruz Karimov, quien brilló en la Copa del Mundo y luego se trasladó al club suizo Lugano, así como Muhammadrasul Abdulmajidov, quien despertó un serio interés del club francés Brest antes del cierre del mercado de fichajes.
Líneas de la selección y líderes
Jugadores clave y detalles
Solidez del centro de la defensa
La pareja Abdukodir Khusanov y Jahongir Urozov
Escenario internacional y legionarios
Behruz Karimov (Lugano, Suiza) y otros jóvenes en la mira de clubes europeos
Caras conocidas para los aficionados rusos
Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev, Husayn Norchayev, Ruslanbek Jiyanov, Jasurbek Jaloliddinov
Centro del campo
Azizjon G‘aniyev, Umarali Rahmonaliyev y Odil Hamrobekov
«Los jugadores de la línea de ataque —Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev, Husayn Norchayev, Ruslanbek Jiyanov, Jasurbek Jaloliddinov— son bien conocidos por los aficionados rusos, ya que han dejado huella jugando en el campeonato de Rusia y en ligas inferiores a lo largo de los años».
Pruebas serias y planes de viaje
Recordemos que, tras el encuentro en Taskent, la selección de Rusia se enfrentará a la selección de Venezuela el 17 de noviembre en Krasnodar. Por su parte, la selección de Uzbekistán, tras el partido contra los rusos, viajará a Doha, capital de Catar, donde se ha acordado participar en un próximo partido amistoso contra Arabia Saudita . En general, según el experto, el interés en nuestro país por este partido contra Rusia es extremadamente alto.
¿Cree usted que, como señaló Jamol Akayev, nuestra sólida defensa y nuestros delanteros que conocen bien el campeonato ruso podrán marcar la diferencia en el partido de mañana? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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