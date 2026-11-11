Mañana, 12 de noviembre a las 20:00, comenzará en Taskent un prestigioso partido amistoso de fútbol entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia. Antes de este enfrentamiento, una de las estrellas del fútbol ruso, el exjugador Aleksandr Mostovoy, compartió sus opiniones sobre el duelo y lanzó predicciones inesperadas.

«Uzbekistán ha mejorado su reputación en los últimos años»

Según informa el medio Sport24, Aleksandr Mostovoy ha seguido de cerca los partidos de la selección de Uzbekistán durante la Copa del Mundo. Destaca que el fútbol uzbeko ha dado grandes pasos en los últimos años y ha logrado aumentar significativamente su prestigio en el ámbito internacional.

A pesar de ello, el exjugador valoró positivamente las posibilidades de la selección rusa en el próximo encuentro y afirmó abiertamente que espera una victoria de su parte.

«La selección rusa no es más débil que la de Uzbekistán. Creo que el partido terminará con un marcador de 1-2 a favor de Rusia» — dijo Aleksandr Mostovoy.

Parámetros del partido y pronósticos Detalles e información Fecha y hora del partido Comienza el 12 de noviembre a las 20:00 Opinión del experto Aleksandr Mostovoy (exjugador famoso) Valoración de la selección de Uzbekistán Ha mejorado considerablemente su reputación en los últimos años Predicción de Mostovoy Victoria de 1-2 Rusia Fuente de información Medio Sport24

«Se espera que este partido amistoso, que será intenso y emocionante entre ambos equipos, brinde a los aficionados momentos de fútbol de alto nivel.»

Antes del inesperado choque en Taskent

Recordamos que este partido es de gran importancia para nuestras selecciones para probar sus capacidades, evaluar nuevas tácticas y ganar experiencia internacional. Tal como predijo Aleksandr Mostovoy, ¿prevalecerán los jugadores rusos o Fabio Cannavaro y sus pupilos mostrarán el resultado esperado ante su afición? Lo sabremos mañana por la noche.

¿Crees que se cumplirá el pronóstico de 1-2 de Aleksandr Mostovoy o podrá la selección de Uzbekistán oponer resistencia? ¡Deja tu opinión en los comentarios!